Galatasaray'da Jankat Yılmaz formayı kaptı

Muslera'nın ilk yedeği Okan Kocuk, hazırlık maçlarında hatalı goller yiyince, teknik direktör Okan Buruk bu kez 17 yaşındaki Jankat Yılmaz'a ilk 11'de şans tanıdı.



Genç eldiven, ilk golde yaptığı hataya rağmen çabuk toparlandı ve iyi bir performans ortaya koydu.



Aradan sonraki lig maçında da Muslera sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek ve kalede Okan ya da Jankat'tan biri yer alacak.





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