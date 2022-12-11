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Galatasaray'da Jankat Yılmaz formayı kaptı

Galatasaray'ın genç file bekçisi Jankat Yılmaz, Adana Demirspor maçındaki iyi performansla göze girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Jankat Yılmaz formayı kaptı
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11 Aralık 2022 14:10
Muslera'nın ilk yedeği Okan Kocuk, hazırlık maçlarında hatalı goller yiyince, teknik direktör Okan Buruk bu kez 17 yaşındaki Jankat Yılmaz'a ilk 11'de şans tanıdı.

Genç eldiven, ilk golde yaptığı hataya rağmen çabuk toparlandı ve iyi bir performans ortaya koydu.

Aradan sonraki lig maçında da Muslera sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek ve kalede Okan ya da Jankat'tan biri yer alacak.

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