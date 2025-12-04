Galatasaray'da Jakobs için ayrılık ihtimali masada!

Galatasaray, transfer olduğundan bu yana sakatlıklarıyla dikkat çeken Ismail Jakobs ile ilgili ayrılık ihtimalini masasında tutuyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, son dönemde sakatlıklarıyla birlikte özel hayatıyla da gündeme gelen Jakobs'u özel hayatı nedeniyle uyardı.
Galatasaray, yaşadığı sakatlıklar ve özel hayatı nedeniyle Senegalli futbolcu ile ilgili ayrılık ihtimalini de masada tutuyor.
31 MAÇ KAÇIRDI
Galatasaray'da formasıyla 40 maçta sahada yer alan Jakobs, sarı kırmızılı kariyerinde toplamda 133 gün takımdan uzak kalırken sakatlığı sebebiyle 31 maç kaçırdı.
