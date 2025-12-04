03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
3-1
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-3
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
5-1
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-2
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-0
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
1-1
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-1
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-1
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-4
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-0
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

Galatasaray'da Jakobs için ayrılık ihtimali masada!

Galatasaray, sık sakatlanan Ismail Jakobs'u özel hayatı nedeniyle de uyardı. Sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcu için ayrılık ihtimalini de masada tutuyor.

calendar 04 Aralık 2025 09:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Jakobs için ayrılık ihtimali masada!
Galatasaray, transfer olduğundan bu yana sakatlıklarıyla dikkat çeken Ismail Jakobs ile ilgili ayrılık ihtimalini masasında tutuyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, son dönemde sakatlıklarıyla birlikte özel hayatıyla da gündeme gelen Jakobs'u özel hayatı nedeniyle uyardı.

Galatasaray, yaşadığı sakatlıklar ve özel hayatı nedeniyle Senegalli futbolcu ile ilgili ayrılık ihtimalini de masada tutuyor.

31 MAÇ KAÇIRDI

Galatasaray'da formasıyla 40 maçta sahada yer alan Jakobs, sarı kırmızılı kariyerinde toplamda 133 gün takımdan uzak kalırken sakatlığı sebebiyle 31 maç kaçırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
