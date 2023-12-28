Galatasaray'da istikrar abidesi: Sacha Boey

Galatasaray'ın ligde yaptığı 17 karşılaşmanın 17'sinde de forma giyen Fransız futbolcu, bin 530 dakika sahada kaldı. Mücadeleci futboluyla büyük alkış aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da istikrar abidesi: Sacha Boey
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2023 09:19
Süper Lig'de sezonun 17 maçlık ilk bölümünü averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan oyuncu Sacha Boey oldu.

44 puan toplayan ve Fenerbahçe'nin ardından averajla ikinci sırada yer alan Cimbom ligin ilk bölümünde 32 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Süper Lig'in ilk bölümünde Okan Buruk'un vazgeçilmesi Sacha Boey oldu.

Başarılı savunma oyuncusu, sarıkırmızılı takımın ligde yaptığı 17 karşılaşmanın 17'sinde de forma giyerek bin 530 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Sacha Boey'i 17 maçta bin 464 dakika ile Mauro İcardi, 16 müsabakada bin 410 dakika ile Fernando Muslera, 16 karşılaşmada bin 370 dakika ile Lucas Torreira ve 17 maçta bin 314 dakika ile Kerem Aktürkoğlu takip etti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery