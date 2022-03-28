Galatasaray'da İsmail Çipe'nin ücreti isyan ettirdi

Yapılan genel kurulda mali tabloları üyelere açıklayan Galatasaray yönetimi, yapılan transferler ve futbolculara yapılan ödemeler konusunda da net bilgiler verdi. Açıklanan rakamlar arasında çok çarpıcı bir detay taraftarları tek kelimeyle isyan noktasına getirdi.



9 MAÇTA OYNADI TAM 17 GOL YEDİ



Galatasaray'da geçmiş yönetimin sözleşmesini uzattığı İsmail Çipe'nin menajerine tam 360 bin lira ödendiği ortaya çıktı. 1 Kasım 2021 tarihinde Sarı Kırmızılı takımla sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan İsmail bu sezon Fernando Muslera'nın x sakatlığı sonrası forma şansı buldu. Ancak 27 yaşındaki kaleci performansıyla taraftarlara saç baş yoldurdu. Oynadığı 9 maçta kalesinde tam 17 gol gören İsmail Çipe yaptığı hatalarla Galatasaray'ın birçok maçta puan kaybetmesine neden oldu. Ve bir önceki yönetimin İsmail Çipe ile sözleşme uzatırken 360 bin lira menajerlik ücreti ödendiğinin ortaya çıkması sosyal medyada ortalığı karıştırdı.



BU KULÜBÜN BATMAMASI BAŞARI!



Ayrıca tecrübeli kaleciye bu sezon 1 milyon 400 bin lira, önümüzdeki sezon ise 2.5 milyon lira garanti ücret ödeneceği de açıklandı. Taraftarlar yapılan bu hamleye isyan bayrağı açarken, "Böyle yönetilen bir kulübün batmaması büyük bir başarı" ifadesini kullandı.



HEM BONSERVİS HEM İMZA PARASI



Yönetimin açıkladığı rakamlara göre sezon başında bonservis ödenerek transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'a imza verildiği dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılar'ın Cicaldau'ya 200 bin Euro, Morutan'a ise 300 bin Euro ödendiği açıklandı. Galatasaray böylece 5 yıl sonra bonservisiyle aldığı bir oyuncuya imza parası ödemiş oldu.





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