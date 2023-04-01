Galatasaray'da ilk hedef 4'te 4

Sarı-kırmızılılar nisan ayında birbirinden zorlu maçlar oynayacak.
Evindeki Adana Demirspor ve Kayserispor karşılaşmalarının ardından 18 Nisan'da Alanya deplasmanına gidecek G.Saray, 23 Nisan'da Karagümrük'ü konuk edecek.
Bu 4 maça 12 puan hedefi koyan teknik heyet, 30 Nisan'daki Beşiktaş derbisi öncesinde rakipleriyle farkı açmanın planlarını yapıyor.
Ayrıca 5 Nisan'da kupada Başakşehir randevusu var. Sarı kırmızılı takım Nisan ayında oynayacağı tüm maçları kazanarak yeniden çıkış yapmak istiyor.
Evindeki Adana Demirspor ve Kayserispor karşılaşmalarının ardından 18 Nisan'da Alanya deplasmanına gidecek G.Saray, 23 Nisan'da Karagümrük'ü konuk edecek.
Bu 4 maça 12 puan hedefi koyan teknik heyet, 30 Nisan'daki Beşiktaş derbisi öncesinde rakipleriyle farkı açmanın planlarını yapıyor.
Ayrıca 5 Nisan'da kupada Başakşehir randevusu var. Sarı kırmızılı takım Nisan ayında oynayacağı tüm maçları kazanarak yeniden çıkış yapmak istiyor.
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