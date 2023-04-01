Galatasaray'da ilk hedef 4'te 4

Sarı-kırmızılılar nisan ayında birbirinden zorlu maçlara çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ilk hedef 4'te 4
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01 Nisan 2023 10:48
Sarı-kırmızılılar nisan ayında birbirinden zorlu maçlar oynayacak.

Evindeki Adana Demirspor ve Kayserispor karşılaşmalarının ardından 18 Nisan'da Alanya deplasmanına gidecek G.Saray, 23 Nisan'da Karagümrük'ü konuk edecek.

Bu 4 maça 12 puan hedefi koyan teknik heyet, 30 Nisan'daki Beşiktaş derbisi öncesinde rakipleriyle farkı açmanın planlarını yapıyor.

Ayrıca 5 Nisan'da kupada Başakşehir randevusu var. Sarı kırmızılı takım Nisan ayında oynayacağı tüm maçları kazanarak yeniden çıkış yapmak istiyor.

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