Galatasaray'da ilk hedef 4'te 4

Sarı-kırmızılılar nisan ayında birbirinden zorlu maçlar oynayacak.



Evindeki Adana Demirspor ve Kayserispor karşılaşmalarının ardından 18 Nisan'da Alanya deplasmanına gidecek G.Saray, 23 Nisan'da Karagümrük'ü konuk edecek.



Bu 4 maça 12 puan hedefi koyan teknik heyet, 30 Nisan'daki Beşiktaş derbisi öncesinde rakipleriyle farkı açmanın planlarını yapıyor.



Ayrıca 5 Nisan'da kupada Başakşehir randevusu var. Sarı kırmızılı takım Nisan ayında oynayacağı tüm maçları kazanarak yeniden çıkış yapmak istiyor.





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