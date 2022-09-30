Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir gelişmesi!

Adana Demirspor ile oynayacağı maçta 3 puan hedefleyen Galatasaray'da Mauro Icardi ve Yusuf Demir, kadroda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir gelişmesi!
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30 Eylül 2022 14:50
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takımda bu maçın kadrosunda Mauro Icardi ve Yusuf Demir'in durumu belli oldu. İki futbolcu, Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alamadı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada,  "Hafif sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Yusuf Demir kamp kadrosunda yer almamaktadır." denildi.

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü Yeni Adana Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu




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