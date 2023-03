Galatasaray'da ibra kararı!

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı düzenlendi.



Haliç Kongre Merkezi'nde saat 10.00'da başlayan genel kurulda Burak Elmas ve Dursun Özbek dönemleri birlikte oylandı ve her iki dönem de mali ve idari olarak ibra edildi. (1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022)



Dursun Özbek: "Yapıcı mahiyette eleştirilerini yapan tüm üyelere teşekkür ediyorum. Bu projelerin yapılması sadece bir şeye bağlı; sevgi iklimi. Galatasaray olarak birbirimizi kucaklamamız ve sırt sırta bu derin problemlerden çıkmamız lazım. Sevgi iklimini sürdürün ve gerisini bize bırakın. Tünelin ucunda ışık var ama ne olur bunu engelleyecek bir şey yapmayın."



Erden Timur: "Nasıl aldık diye şey yaparsak, biz şöyle bakıyorduk, transferin son gününde; "Ya oyuncunun son anda vazgeçtiği ya da kulübün son anda vazgeçtiği. Öyle durumlarda travmatik bir şey oluyor. Oyuncu kulübe, kulüp oyuncuya küsüyor. 2 tane oyuncu bulduk. Bir tanesi kulübünde kaldık. 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi bu da Hakim Ziyech'ti. Chelsea, 3 dakika ile yetiştiremedi, kaldı. Diğeri de Zaniolo'ydu. Seneye de sözleşmesi dolacağı için, seyircisi evi bastığı için, Roma'yı terk ettiği için 30 milyon euro'luk oyuncuyu 15 milyon euro'ya aldık. Cebimizden de bir kuruş çıkmadı. Mantığını da anlattım. 6 ay oynamayacaktı Roma'da. Bir sene sözleşmesi kalmış oluyordu. 6 ay oynamamış ve son senesi kalmış bir oyuncuyu 30 milyon euro'ya satamayacaklardı. Bizim de transfer dönemimiz uzun olduğu için böyle oldu.



Erden Timur: "Nicolo Zaniolo'yu biz almadan 6 gün önce Bournemouth'a satılmıştı 30 milyon euro karşılığında. Son gece, 5 yıl vadeyle, ilk ödemesi kasım ayında olmak üzere, yarı fiyatına aldık, 15 milyon euro'ya aldık"



Hayri Kozak: "Yönetim göreve geldiğinden bu yana 9 ay, 14 gün geçti. Gelecek seçime kadar kalan süre 14 ay sadece. Yönetimin, "Biz 9 ayda ne yaptık, önümüzde bekleyen projeler ne? Yapılan tarafta tepecik var, öbür tarafta dağ var. Bunu düşünmelerini arzu ediyorum yönetime"



Hayri Kozak: "Burası çok ciddi bir mali genel kurul. Benim gibi ters laf edenlere şüpheler hep vardır. Ben hayatımda bir kere ibrasızlık verdim. Onun dışında tüm yönetimleri ibra etmiş bir kişiyim. Sizi de ibra edeceğimden emin olabilirsiniz"



Dursun Özbek: "Stadımızın yanında bulunan Vadi İstanbul'a bakan 62 dönümlük arazinin üst kullanım hakkını 49 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan almış bulunuyorum. Değerli Galatasaraylılar, bunun çok anlamı var. Bütün burası Galatasaray'a ait bir araziydi geçmişte. Bu arazi son derece kıymetli bir arazi amma velakin Galatasaray'a, Galatasaray'ın bütünlüğüne hizmet edecek bir arazi. Stadımızın hemen yanından aşağıya inerken 62 dönümlük bir arazi. Öncelikle kapalı spor salonumuzu, bu arsanın üzerine taşımak istiyoruz. Bu spor salonumuzu yapmak zorundayız. Burada başka ne var, bütün salon sporlarının oynanacağı salonlar var. Şu anda idari bina, Galatasaray Stadyumu. Ali Sami Yen'de çok geniş bir alana, dağınık bir şekilde ofisler yerleşmiş. Binlerce metrekare alanı ısıtmak, soğutmak ve güvenliği açısından da yönetmek zorundayız. Harcanan para korkunç. Düşünün bütün stadı yönetim kadrosu için ısıtıyoruz, soğutuyoruz, aydınlatıyoruz, muazzam bir harcama var. Bu alanda yönetimi buraya taşıyoruz. Herkes bir arada, birbirini görecek şekilde buraya taşıyacağız ve bu harcamadan kurtulacağız"



Dursun Özbek: "Galatasaray'ın çok önemli projelerinden bir tanesi Mecidiyeköy Projesi. Mecidiyeköy Projesi'nde 180 tane rezidans var. Ayrıca 7 adet de ticari alan var. Biz 180 tane rezidanstan 103 tanesinin satışını tamamladık. Sözleşmelerini ve tahsilatını yaptık. Şu anda yapılan tahsilat yaklaşık 654 Milyon TL"



Dursun Özbek: "Finansal anlamda bankalar birliği anlaşması önümüzdeki en büyük engel durum olarak duruyor. Finansal yapılandırma anlaşması yapıldığı tarihte yapılması gereken bir anlaşmaydı. Bugün, yaptığımız işler için bu anlaşmadan çıkmak zorundayız. Mecidiyeköy projesini yapmamış olsaydık, şu anda Florya'da planladığımız adımları atmamız mümkün değildi. Bankalar birliği anlaşmasından en uygun zamanda, kulübümüz için en faydalı olacak şekilde çıkmayı planlıyoruz."



Dursun Özbek: "Sosyal medyada yaptığımız ve sadece eleştiri içeren bir açıklama nedeniyle TFF bana 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası verdi. Onlara tavsiyem şu; bizim doğruları söylememizden korkmayın. Doğru ve adaletli olan her zaman kazanır. Türk futbolunda herkes için adaleti, doğruları söyleyerek getireceğiz. Bu bizim andımızdır. Bu akşam bir milli maç var. Söyleyecek çok şey var. Bu haksızlığı ve hukuksuzluğu çeşitlendirerek yapmaya devam ediyorlar. Çok doluyum, çok şey söylemek istiyorum ama akşam önemli bir milli maç oynayacağız. Bundan dolayı sessiz kalacağım. Ancak PFDK'nin verdiği veya veremediği cezalarla ilgili kısa zamanda konuşacağım."



Dursun Özbek: "Kulübümüz ve futbol takımımızın başarılı gidişatı bazılarının tadını kaçırmış durumda. Her şeyi planladıklarını görüyoruz. Ancak geçen sezonu 13. bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar. Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için şimdi çaresizce bizi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağı indirmeye çalışıyorlar. Geçmişi 100 yıllara dayanan camiaların başında olan insanlarız. Bize emanet edilen bu koltukların hem sorumluluğu hem de ağırlığı var. Galatasaray Kulübü Başkanı olarak ben buna uygun davranırım. Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara da gelmem."



Dursun Özbek: "Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray'ı tanıyan herkes çok iyi bilir, mayıs ayları bizimdir. Bir an bile konsantrasyonumuzu kaybetmeden Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğa yürüyeceğiz."



Dursun Özbek: "Hedefe doğru ilerliyoruz. Bu kadro, geçmiş dönemlere yakın maliyetle kuruldu. Yaz transfer döneminde 43 milyon avro bonservis bedeli harcayarak bir takım kurduk. Bu, 4-5 yıl vadede ödenecek. Ayrıca yaklaşık 15 milyon avroluk da oyuncu sattık. Yani bu dönemde 28 milyon avro bonservis ücreti vermek suretiyle yepyeni bir takım kurduk. Avrupa'da mücadele etmek üzere seçilmiş çok önemli bir takım oluşturduk. Bunu da ortaya konan performansla izliyoruz. Maaş bütçemiz yaklaşık 32 milyon avro. Geçmişteki rakamlarla aynı seviyede tutmaya gayret gösteriyoruz. Amacımız, elimizdeki imkanlarla futbol takımımızın kadro kalitesi ve potansiyelini artırmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Yaptığımız tüm harcamaları buna göre planladık. Zaten kısıtlı bir imkanla faaliyet gösteriyoruz. Hata yapma ihtimalini en aza indirmek için kılı kırk yararak ilerliyoruz. Galatasaray'ın 1 lirasının bile boşa gitmemesi konusunda bu kulübün geleceğine karşı sorumluluğumuz var."



Dursun Özbek: "Yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden yaklaşık 50 gün geçti. Milletimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına Allah sabır versin. Ayrıca yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum."



Bikem Kanık: "6 ay sonra gideceğimizi düşünmediğimiz için bazı sponsorluk anlaşmaları yaptık. Bu sponsorluk anlaşmalarının birçoğu bir yılı geçmemektedir. Nef Stat isim hakkı da buna dahildir, Galatasaray Kulübü eğer mevcut sözleşmede yazan rakamdan daha iyi bir teklifle gelirse sözleşmenin feshedileceğidir. Bu nedenle elinizdeki sözleşmeler sizi bağlamasın. Ayrıca destek de isterseniz, seve seve yardımcı olmaya çalışırız. Daha iyi teklif buluyorsanız, o sözleşmelerin hepsini revize edebiliriz. Sponsorluk sözleşmeleri çok zor bir dönemden geçiyorduk, pandemiden çıkıyorduk, amatör branşlarda sponsorluk bulmak çok zordu. Ya bir seneyi boş geçecektiniz ya da elinizden geldiği kadar bir giren eklemeye çalışacaktınız. Böyle bir geçiş döneminde son yılların en başarılı sponsorluk performansını gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bunun da artan ivmeyle gideceğine eminim bu seneden sonra."



Bikem Kanık: "Mali konulara daha vakit ayırmamız gerekiyor. Sponsorluk gelirleri, biz 2020-2021 döneminde 39 adet sponsoru, yaklaşık 52 adet sponsorluk sözleşmesi ile arttırdık. 168 Milyon TL olan sponsorluk gelirini, bir sonraki dönem 318 Milyon TL mertebesine getirdik. 18 Milyon euro civarından 22 milyon euro civarına geldi."





Burak Elmas: "Uzun yıllardır işgal altında olan Galatasaray Adamızın merhum başkanımız Mustafa Cengiz döneminde başlatılan hukuk mücadelesini yakından takip ederek çok kısa sürede davaları kazandık. Galatasaray Adamızı dönemimizde tahliye etmeyi başardık. Florya projesinde ihale çıkılmıştı ama daha sonra iptal edilmişti. Burada Emlak Konut'a ait olan arazinin Galatasaray'a kazandırılma projesi vardı. Bu proje yönetimlerde devamlılığın güzel bir örneği oldu. Bu, sevgili Erden Timur ile beraber defalarca konuştuğumuz, kendisinin de fikri olan ve daha sonra da Sayın Başkanımız Dursun Özbek'in tecrübe, bilgi ve birikiminden yararlandığımız çok önemli bir projeydi. Bu projede çok önemli adamlar atıldı. Bugün Sayın Başkan ve ekibinin, Galatasaray tarihin en önemli projelerinden olan bu projeyi sonuçlandırmasından dolayı çok mutluyum. Kendilerine de göstermiş oldukları büyük başarı için teşekkür ve tebrik ediyorum."



Burak Elmas: "Bütün bu çalışmalarımız sonucunda kulübümüzün net borçluluk oranını son yılların en düşük seviyesine getirmeyi başardık. En büyük maliyetimiz olan futbolcu ücretlerine de ciddi şekilde eğildik. Futbolcu maliyetlerinde ciddi anlamda kontrollü bir şekilde gitmeye çalıştık. Yeni yaptığımız kontratları bir milyon avro seviyesinin altında maaşlarla yaparak, genç sporcular transfer etmek istedik."



Burak Elmas: "Henüz pandemi sürecinden yeni çıkan, sezon başı kombine gelirlerinden yoksun, naklen yayınları avro bazında erimekte olan bir spor ekonomisi, denk bütçe verme mecburiyeti gerektiren ve borçlanma yasağı getiren Bankalar Birliği anlaşması, federasyonun getirmiş olduğu futboldaki yabancı sporcu transferi limiti gibi birçok gerçeklikle göreve başladık. Tüm bu gerçeklik içerisinde kulübümüzün ileriye dönük finansal yapısını ciddi şekilde koruyacak kararlar aldık."



Burak Elmas: "Bu görev, bizim için asla bir iktidar mücadelesi olmadı. Bu, Galatasaray'a vereceğimiz hizmet yarışıydı. Göreve geldikten sonra önceliğimiz, Galatasaray'ın sürdürülebilir olmayan finansal yapısını düzeltmek ve bu düzeltmeyi yapmak için zor kararları alma cesaretini gösterebilmek üzerine kuruluydu. Bunun için önemli projeleri hayata geçirmeye çalıştık. Bunları yaparken, camiamızın üyelerinden gelen geri dönüşleri dikkatle dinledik. Bunların yanında Galatasaray'ın ancak tüm kurumlarıyla beraber güçlü olabileceği bilinciyle hareket ettik."



Galatasaray'da genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.





