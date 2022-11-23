Galatasaray'da hazırlıklar başlıyor!

Başakşehir maçı sonrasında Okan Buruk'un takıma verdiği 12 günlük izin sona eriyor.
Sarı-kırmızılılar Cuma günü Florya'da toplanarak İstanbul'daki çalışmaların startını verecek.
G.Saray, 3 Aralık'da Rayo Vallecano, 6 Aralık'ta ise Villarreal ile karşılaşacak.
Bu maçlar sonrası Antalya'ya gidecek ve 10 gün kampa girecek.
Sarı-kırmızılılar Cuma günü Florya'da toplanarak İstanbul'daki çalışmaların startını verecek.
G.Saray, 3 Aralık'da Rayo Vallecano, 6 Aralık'ta ise Villarreal ile karşılaşacak.
Bu maçlar sonrası Antalya'ya gidecek ve 10 gün kampa girecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ