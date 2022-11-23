Galatasaray'da hazırlıklar başlıyor!

Galatasaray'da Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sona eriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da hazırlıklar başlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2022 08:51
Başakşehir maçı sonrasında Okan Buruk'un takıma verdiği 12 günlük izin sona eriyor.

Sarı-kırmızılılar Cuma günü Florya'da toplanarak İstanbul'daki çalışmaların startını verecek.

G.Saray, 3 Aralık'da Rayo Vallecano, 6 Aralık'ta ise Villarreal ile karşılaşacak.

Bu maçlar sonrası Antalya'ya gidecek ve 10 gün kampa girecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ