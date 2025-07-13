Galatasaray'da gündem tekrar Ter Stegen

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da gözler yapılacak olan kaleci transferine çevrildi. Muslera sonrası yabancı bir kaleci almak isteyen Cimbom, birçok kaleciyle görüşme halinde. Sarı-kırmızılı takımla adı anılan yıldız kaleci takımında istenmeyen adam oldu.
Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olmayı başaran Galatasaray'da gözler yapılacak olan kaleci transferine çevrildi. Leroy Sane transferiyle sezona hızlı giren Cimbom, kadrosunu güçlendirmek adına önemli hamleler yapmak istiyor.
Muslera sonrası yabancı bir kaleci transferi yapmak isteyen Galatasaray, birçok kaleciyle görüşme halinde.
GALATASARAY'A TER STEGEN MÜJDESİ
Galatasaray yönetimi, Barcelona ile problemler yaşayan Alman kaleci Ter Stegen ile temas halindeydi.
33 yaşındaki Alman eldiven her ne kadar Barcelona'da birinci kaleci konumunu kaybetse de İspanyol devinden ayrılmaya bir türlü sıcak bakmıyordu.
Fakat, Barcelona yönetimi, Ter Stegen'in maliyetinden kurtulma fikrine sıcak bakıyor.
FLICK ONU KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Alman kaleciye "Yeni sezonda oynamayacaksın" mesajını net şekilde verdi.
Bu iddia tüm İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Galatasaray bu krizi fırsata çevirip transferi bitirmek için yeniden temasa geçecek.
Barcelona'dan alacaklarını isteyen fakat olumlu yanıt alamayan Ter Stegen'in bu ay içerisinde kararını vermesi bekleniyor.
12 milyon euro piyasa değeri olan Ter Stegen'in 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olmayı başaran Galatasaray'da gözler yapılacak olan kaleci transferine çevrildi. Leroy Sane transferiyle sezona hızlı giren Cimbom, kadrosunu güçlendirmek adına önemli hamleler yapmak istiyor.
Muslera sonrası yabancı bir kaleci transferi yapmak isteyen Galatasaray, birçok kaleciyle görüşme halinde.
GALATASARAY'A TER STEGEN MÜJDESİ
Galatasaray yönetimi, Barcelona ile problemler yaşayan Alman kaleci Ter Stegen ile temas halindeydi.
33 yaşındaki Alman eldiven her ne kadar Barcelona'da birinci kaleci konumunu kaybetse de İspanyol devinden ayrılmaya bir türlü sıcak bakmıyordu.
Fakat, Barcelona yönetimi, Ter Stegen'in maliyetinden kurtulma fikrine sıcak bakıyor.
FLICK ONU KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Alman kaleciye "Yeni sezonda oynamayacaksın" mesajını net şekilde verdi.
Bu iddia tüm İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Galatasaray bu krizi fırsata çevirip transferi bitirmek için yeniden temasa geçecek.
Barcelona'dan alacaklarını isteyen fakat olumlu yanıt alamayan Ter Stegen'in bu ay içerisinde kararını vermesi bekleniyor.
12 milyon euro piyasa değeri olan Ter Stegen'in 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.