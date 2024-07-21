Galatasaray'da Guela Doue için pürüz çıktı

Doue'yi ikna eden sarı-kırmızılılar ise Rennes ile süren uzun pazarlıkların ardından 6 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonuslarla masadan anlaşarak kalkmıştı.



OYUNCUNUN MAAŞI



İmzaların atılması halinde Fildişili oyuncu, sarı kırmızılı takımda 1.5 milyon euro kazanacak.



Rennes altyapısında yetişen 21 yaşındaki sağ bek, A takımda toplam 35 maça çıktı ve 4 asistlik performans sergiledi.





sağlık kontrolü için Doue'yi İstanbul'a getirmek isteyen Galatasaray'ın uçuş planını askıya aldığı ifade edildi.Öte yandan haberde, Rennes ve Doue ile anlaşan Galatasaray, imza için haber beklediği belirtildi.