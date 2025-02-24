Galatasaray'da gözler Osimhen'de

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde de takımının gol ayağı olacak.
Kiralık olarak giydiği sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir performans ortaya koyan Nijeryalı golcü, sezonun ilk yarısında asist yaptığı Fenerbahçe karşısında bu kez gol sevinci yaşamaya çalışacak.
Galatasaray'da bu sezon 25 maçta süre bulan Osimhen, 20 gol attı ve 5 asist yaptı.
Kiralık olarak giydiği sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir performans ortaya koyan Nijeryalı golcü, sezonun ilk yarısında asist yaptığı Fenerbahçe karşısında bu kez gol sevinci yaşamaya çalışacak.
Galatasaray'da bu sezon 25 maçta süre bulan Osimhen, 20 gol attı ve 5 asist yaptı.
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