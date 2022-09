Yaz döneminde gönderilmesi bile gündeme gelen Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de Galatasaray'ı sırtlıyor. Sonradan oyuna girdiği Antalyaspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında galibiyet gollerini atan Fransız yıldız, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK maçını boş geçmemişti. 37 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa deplasmanında da sahneye çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Gomis, ilk yarıda Yunus Akgün'ün asistinde ağları havalandırdı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ve bir pozisyonda gole çok yaklaşan Gomis'in şutunu, kaleci Ertuğrul son anda parmaklarının ucuyla çıkardı.Tecrübeli oyuncu, ligde geride kalan periyotta 58 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Gomis, 76. dakikada yerini Seferovic'e bıraktı. Haftalar geçtikçe fiziksel olarak daha iyi duruma gelen Bafetimbi Gomis, hücum bölgesinde Seferovic'in yanı sıra artık bir diğer yeni transfer Icardi'yle de forma rekabeti verecek.Cim Bom'un genç yıldızı Yunus Akgün, Gomis'in golünde asisti yapan isimdi. Maç boyunca oldukça etkili oynayan başarılı oyuncu, son pas tercihlerini doğru yapabilse, skor katkısını artırabilirdi. Her şeye rağmen performansıyla tam not alan Yunus, 83. dakikada kenara alındı. Yunus'un yerine yeni transfer Rashica girdi. Teknik direktör Okan Buruk, kenara gelen Yunus'u kafasını okşayarak tebrik etti.Galatasaray'ın kaptanı, ilk yarıda tehlikeli olabilecek pozisyonlarda kalesinde devleşti. 35'te Celina'nın güzel şutunu çıkartan Uruguaylı file bekçisi, 37'de ise Tırpan'ın vuruşunu kornere çeldi. Muslera'nın yenilen 2 golde ise yapabileceği bir şey yoktu. Her iki pozisyon da yan toplardan gelişti ve Kasımpaşalı oyuncular kafayla ağları havalandırdı. Muslera mücadeleyi 5 kurtarışla tamamladı.Kasımpaşa, geçen sezon ligdeki 2 maçta da Galatasaray'a yenilmemişti. Söz konusu karşılaşmalardan birinde 3-1 galip gelen İstanbul ekibi, ikinci maçta 2-2 berabere kalmıştı. Cim Bom bu kez Kasımpaşa'yı affetmedi ve 3 golle galibiyete uzandı. Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 4. deplasman maçında 10. puanı hanesine yazdırırken, daha önce Antalyaspor ve Ümraniye'yi 1-0'lık skorlarla devirmiş, Trabzonspor 'la 0-0 berabere kalmıştı.