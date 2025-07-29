Galatasaray'da Frankowski, Rennes yolcusu!

Bu senenin başında Lens'ten Galatasaray'a transfer olan Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski, Türkiye macerasını kısa sürede noktalayabilir.





Polonya basınından Meczyki'nin haberine göre, bu hafta Galatasaray ve Rennes yetkilileri Frankowski'nin transferi için masaya oturacak.



MASADA İKİ SEÇENEK VAR





Fransız kulübü, oyuncuyu kadrosuna katmak konusunda ciddi ve oyuncu da Ligue 1'e geri dönmeye sıcak bakıyor. Taraflar, transferin detaylarını belirlemeye çalışıyor.



Habere göre masada iki seçeneğin olduğu belirtildi. İlk seçenek doğrudan bonservisli transfer, ikinci seçenek ise zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama.



G.SARAY ZARAR ETMEK İSTEMİYOR

Galatasaray, devre arasında Frankowski'yi kiralayıp yaz transfer döneminde yaklaşık 8 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Şimdi ise bu miktara yakın bir ücret geri kazanmak istiyor.



PERFORMANSI



Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıkan Polonyalı sağ bek, 1 asist ile takımına katkı sağladı.



