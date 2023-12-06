Galatasaray'da formül: 'Ndombele out, Vecino in'

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle 8 numara arayan Galatasaray ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelen ancak Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin transferine izin vermediği Uruguaylı orta saha Matias Vecino'un fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle devre arasında takımdan ayrılacağını öne sürdü.
"NDOMBELE OUT, VECINO IN"
Haberde Galatasaray'ın 32 yaşındaki oyuncuyla yeniden görüşmelere başlayabileceği belirtildi. Galatasaray'ın şu ana kadar beklentilerin uzağında kalan Tanguy Ndombele ile devre arasında yollarını ayırması durumunda Uruguaylı yıldız için harekete geçecek.
G.SARAY'A SICAK BAKIYOR
Daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak isteyen 32 yaşındaki Vecino'nun şartların oluşması halinde Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
Bu sezon 15 maçta 3 gol atan Matias Vecino'nun kontratı 2025 yılında sona erecek.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelen ancak Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin transferine izin vermediği Uruguaylı orta saha Matias Vecino'un fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle devre arasında takımdan ayrılacağını öne sürdü.
"NDOMBELE OUT, VECINO IN"
Haberde Galatasaray'ın 32 yaşındaki oyuncuyla yeniden görüşmelere başlayabileceği belirtildi. Galatasaray'ın şu ana kadar beklentilerin uzağında kalan Tanguy Ndombele ile devre arasında yollarını ayırması durumunda Uruguaylı yıldız için harekete geçecek.
G.SARAY'A SICAK BAKIYOR
Daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak isteyen 32 yaşındaki Vecino'nun şartların oluşması halinde Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
Bu sezon 15 maçta 3 gol atan Matias Vecino'nun kontratı 2025 yılında sona erecek.