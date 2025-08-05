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Galatasaray'da Ederson transferi çıkmaza girdi!

Galatasaray'ın kaleci listesinde ilk sırada yer alan Ederson'un transferi, yüksek maliyeti nedeniyle çıkmaza girdi. İşte detaylar...

calendar 05 Ağustos 2025 09:37 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 11:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Ederson transferi çıkmaza girdi!
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Galatasaray'ın kaleci transferinde öncelikli hedef olarak belirlediği Ederson için yürütülen görüşmelerde beklenmedik bir tıkanıklık yaşandı.

Brezilyalı file bekçisinin toplam maliyetinin 50 milyon Euroya (yaklaşık 2 milyar 350 milyon TL) ulaşması, sarı-kırmızılı yönetimi geri adım atmaya zorladı.

CITY 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Manchester City, 31 yaşındaki kaleci için 15-20 milyon Euro bonservis bedeli belirlerken, Galatasaray yönetimi bu rakamı fazla buldu. Sarı-kırmızılılar, bu seviyede bir bonservis ödemeye sıcak bakmıyor ve indirim talebiyle beklemeye geçti.


EDERSON'UN TALEBİ YILLIK 10 MİLYON EURO

Galatasaray, Ederson için yıllık 6-7 milyon Euro aralığında bir maaş bütçesi ayırdı. Ancak Brezilyalı kaleci, İngiltere'de kazandığı net 4 milyon Euronun üzerine çıkarak, 10 milyon Eurodan 3 yıllık sözleşme talebinde bulundu. Bu durum, toplamda 30 milyon Euro garanti ücret anlamına geliyor.

TOPLAM MALİYET GERİ ADIM ATTIRDI

Hem bonservis hem de maaş giderleri göz önünde bulundurulduğunda, Ederson'un transferinin Galatasaray'a maliyeti 50 milyon Euro seviyelerine ulaşıyor. Bu rakamı oldukça yüksek bulan yönetim, kaleci transferinde alternatif isimlere yönelme kararı aldı.  

 
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