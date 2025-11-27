Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ocak ayı transfer döneminde kadrolarına takviyeler yapacaklarını net bir şekilde açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, transfer edilecek oyuncular için teknik heyet ve socut ekibi ile her gün görüştüklerini duyurdu.
Dursun Özbek yaptığı açıklamada "Transfer dönemine az bir zaman kaldı. Konuyu her gün kendi içimizde tartışıyoruz. Scout ekibi ile de çalışmalar devam ediyor. Devre arasına kadar açıklama yapmayı düşünmüyoruz. Bu dönemde yapılan açıklamalar zaman zaman kulübün aleyhine olur." dedi.
Sözlerine devam eden Dursun Özbek "Sessiz ama nitelikli bir çalışma ile transfer dönemine hazırlanıyoruz. Hocamızın taleplerini yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, transfer edilecek oyuncular için teknik heyet ve socut ekibi ile her gün görüştüklerini duyurdu.
Dursun Özbek yaptığı açıklamada "Transfer dönemine az bir zaman kaldı. Konuyu her gün kendi içimizde tartışıyoruz. Scout ekibi ile de çalışmalar devam ediyor. Devre arasına kadar açıklama yapmayı düşünmüyoruz. Bu dönemde yapılan açıklamalar zaman zaman kulübün aleyhine olur." dedi.
Sözlerine devam eden Dursun Özbek "Sessiz ama nitelikli bir çalışma ile transfer dönemine hazırlanıyoruz. Hocamızın taleplerini yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.