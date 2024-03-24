Galatasaray'da Dursun Özbek'e seçim baskısı!

Galatasaray'da, Başkan Dursun Özbek'in yeniden aday olması için baskı yapılırken, başkan ise henüz kararını veremedi. Özbek'in, girmesi durumunda rahat olacağı için seçim kazanmak için değil icraata dayalı bir liste oluşturacağı ifade edildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Dursun Özbek'e seçim baskısı!
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24 Mart 2024 09:23
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, mayıs ayında yapılacak olağan genel kurul öncesinde camianın büyük desteğini buldu.

BÜYÜK DESTEK

Sarı-kırmızılıların ileri gelenleri, yeniden aday olması için Başkan Özbek'e baskı yaparken, önceki akşam yapılan GSYIAD iftarındaki tablo, bu konuda ciddi bir konsensüs sağlandığını gösterdi. GSYIAD üyelerinden büyük alkış alan ve konuşması alkışlarla kesilen Özbek'e gecede, "Yeniden aday olun" diyen çok sayıda üye oldu.

HENÜZ KARARINI VERMEDİ

Gördüğü pozitif tablodan çok etkilenen Başkan Özbek ise henüz kararını vermedi. Adaylık yolunu kapatmayan ancak yeni bir listeyle yola çıkacağının sinyallerini veren Galatasaray Başkanı, şu an seçimi değil, futbol ailesi içerisinde yaşananları düzeltebilmeyi ve takımı şampiyonluğa taşımayı düşünüyor.

GSYİAD'ın iftarında, genel olarak yapılan yorumlarda, "Başkanın en rahat seçimi olur. Seçim kazanmak için bir liste oluşturmasına gerek yok. Bu sefer icraat ve projelerin tamamlanması için liste yapılacak. Başkan isimleri yazar ve herkes de kabul eder. Rahat geçecek seçim, güçlü bir yönetim için fırsat olacak. Özbek'e, göreve çağırdığı kimse hayır diyemez" denildi.

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