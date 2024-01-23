Galatasaray'da Divan Kurulu toplanıyor

Galatasaray Kulübünde ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı çarşamba günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Divan Kurulu toplanıyor
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23 Ocak 2024 14:11
Galatasaray Kulübünde ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı çarşamba günü yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek divan kurulu toplantısı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık konsolide mali tablolar ile faaliyet raporlarının sunumu yapılacak.

Kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular da toplantıda görüşülecek.

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