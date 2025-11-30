Galatasaray'da derbi öncesi çifte bek krizi

Galatasaray 'da sağ ve sol bekte büyük sıkıntı yaşanıyor.

Sol bekte Eren Elmalı cezası, Ismail Jakobs da sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un elinde sol bek olarak sadece bu sezonki ilk maçına 13. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasına çıkan Kazımcan Karataş kaldı.

Sağ bekte ise Wilfried Singo sakatlığı, Roland Sallai ise cezası nedeniyle görev yapamayacak. Sağ bek rotasyonunda görev yapan Kaan Ayhan'ın da sakatlık yaşamasıyla Okan Buruk'un elinde alternatif kalmadı.

Tecrübeli teknik adamın derbiye hangi formasyonla çıkacağı ve beklerde hangi futbolcuları görevlendireceği belirsizliğini koruyor.