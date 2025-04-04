Galatasaray'da derbi galibiyeti böyle geldi!

Galatasaray'ın tarihi Fenerbahçe galibiyetinin ardında yoğun bir çalışma var. Okan Buruk, tesislere kapanarak hem öz eleştiri yaptı hem de Fenerbahçe'yi analiz etti. Futbolcular prim istemedi. Yönetim tesislere gitti, takımı yalnız bırakmadı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbi galibiyeti böyle geldi!
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04 Nisan 2025 08:34
Son güncelleme 04 Nisan 2025 08:43
İşte Galatasaray'ın kupada yarı finali getiren Kadıköy'deki Fenerbahçe zaferinin perde arkası....

Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Okan Buruk, Kemerburgaz Tesisleri'ne kapandı. Tecrübeli teknik adam, bayramda fazla mesai yaptı.

OKAN BURUK, EVİNE GİTMEDİ

Cumartesi ve pazar gecesini tesislerde geçirdi, evine gitmedi. Fenerbahçe derbisine yardımcıları ile birlikte çalıştı. Bütün derinliğiyle rakip analizini kusursuz yaptı. Cesur kararlar alıp dev maça göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.

FUTBOLCULAR PRİM İSTEMEDİ

Başkan Dursun Özbek ve İbrahim Hatipoğlu da boş durmadı, tesislere giderek oyunculara moral verdi. Kaleci Muslera futbolcular adına konuşarak derbi için özel prim talep etmedi ve, "Bu bizim Beşiktaş maçı sonrası özür karşılaşmamız olacak" dedi.

KADIKÖY'E PASTA GİTTİ

Galatasaray yönetimi, Kadıköy'e Ali Koç'un doğum günü nedeniyle götürdüğü pasta ile takıma olan güvenini ortaya koydu. Osimhen son idmanda hafif sakatlık yaşasa da fedakârlık yaparak, "Oynayacağım" dedi. Ve zafer büyük oldu.  

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