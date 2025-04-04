Galatasaray'da derbi galibiyeti böyle geldi!

İşte Galatasaray'ın kupada yarı finali getiren Kadıköy'deki Fenerbahçe zaferinin perde arkası....
Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Okan Buruk, Kemerburgaz Tesisleri'ne kapandı. Tecrübeli teknik adam, bayramda fazla mesai yaptı.
OKAN BURUK, EVİNE GİTMEDİ
Cumartesi ve pazar gecesini tesislerde geçirdi, evine gitmedi. Fenerbahçe derbisine yardımcıları ile birlikte çalıştı. Bütün derinliğiyle rakip analizini kusursuz yaptı. Cesur kararlar alıp dev maça göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.
FUTBOLCULAR PRİM İSTEMEDİ
Başkan Dursun Özbek ve İbrahim Hatipoğlu da boş durmadı, tesislere giderek oyunculara moral verdi. Kaleci Muslera futbolcular adına konuşarak derbi için özel prim talep etmedi ve, "Bu bizim Beşiktaş maçı sonrası özür karşılaşmamız olacak" dedi.
KADIKÖY'E PASTA GİTTİ
Galatasaray yönetimi, Kadıköy'e Ali Koç'un doğum günü nedeniyle götürdüğü pasta ile takıma olan güvenini ortaya koydu. Osimhen son idmanda hafif sakatlık yaşasa da fedakârlık yaparak, "Oynayacağım" dedi. Ve zafer büyük oldu.
Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Okan Buruk, Kemerburgaz Tesisleri'ne kapandı. Tecrübeli teknik adam, bayramda fazla mesai yaptı.
OKAN BURUK, EVİNE GİTMEDİ
Cumartesi ve pazar gecesini tesislerde geçirdi, evine gitmedi. Fenerbahçe derbisine yardımcıları ile birlikte çalıştı. Bütün derinliğiyle rakip analizini kusursuz yaptı. Cesur kararlar alıp dev maça göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.
FUTBOLCULAR PRİM İSTEMEDİ
Başkan Dursun Özbek ve İbrahim Hatipoğlu da boş durmadı, tesislere giderek oyunculara moral verdi. Kaleci Muslera futbolcular adına konuşarak derbi için özel prim talep etmedi ve, "Bu bizim Beşiktaş maçı sonrası özür karşılaşmamız olacak" dedi.
KADIKÖY'E PASTA GİTTİ
Galatasaray yönetimi, Kadıköy'e Ali Koç'un doğum günü nedeniyle götürdüğü pasta ile takıma olan güvenini ortaya koydu. Osimhen son idmanda hafif sakatlık yaşasa da fedakârlık yaparak, "Oynayacağım" dedi. Ve zafer büyük oldu.