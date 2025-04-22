Galatasaray'da çifte rekor kapıda: Muslera & Osimhen

Galatasaray'da takımla 17 kupa kazanan deneyimli Fernando Muslera sezonu çifte zafer ile tamamlarsa kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu olacak. 29 golü bulunan Victor Osimhen, 5 gol daha atarsa Türkiye'de bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da çifte rekor kapıda: Muslera & Osimhen
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22 Nisan 2025 09:37
Galatasaray'ın iki yıldızı Fernando Muslera ve Victor Osimhen sezon sonunda bir ilki başarmak istiyor.

Galatasaray kariyerinde 17 kupa kazanan Uruguaylı eldiven, takımının sezonu çifte kupayla tamamlaması halinde kupa sayısını 19'a çıkaracak ve 18 kupa kazanan Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu ve Emre Belözoğlu'nu geride bırakarak Sarı-Kırmızılı takımın en çok kupa kazanan oyuncusu olacak.

4 GOL ATARSA ICARDI'Yİ GEÇECEK

Bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda 29 golü bulunan Osimhen ise kalan maçlarda 5 gol daha atması durumunda Fenerbahçe formasıyla 33 gol atan Valencia'yı geçerek 1 sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olacak.

Yıldız futbolcu kalan maçlarda 4 gol atarsa, bir sezonda tüm maçlarda 32 gol atan takım arkadaşı Mauro Icardi'yi geçip Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak. 

 
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