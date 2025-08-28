Galatasaray'da Bissouma transferine fiziksel endişe!

Galatasaray 'ın transfer gündemindeki en önemli isimlerden biri olan Yves Bissouma konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, Malili orta saha oyuncusunun fiziksel durumu hakkında bazı şüphelere sahip.

KONDİSYON ENDİŞESİ

Orta sahaya direkt katkı verecek, formda ve hazır bir oyuncu arayışında olan Galatasaray, Bissouma'nın mevcut kondisyon durumunu yeterli bulmadığı için transfer sürecini yavaşlatma kararı aldı. Bu nedenle Tottenham ile yapılan anlaşmanın resmiyete dökülmesi gecikiyor.

SAĞLIK EKİBİ DEĞERLENDİRİYOR

Teknik heyetin ve sağlık ekibinin detaylı değerlendirme süreci devam ederken, Galatasaray yönetimi de nihai kararını bu raporlara göre verecek.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maratonuna güçlü ve risksiz bir kadro ile başlamak istiyor.