KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
PAOK-Rijeka
20:30
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
FCSB-Aberdeen
21:30
Fredrikstad-C.Palace
19:00
Beşiktaş-Lausanne
20:00
U.Craiova-Başakşehir
20:30
Alkmaar-Levski
20:30
AEK Athens-Anderlecht
21:00
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
Servette-Shakhtar
22:00
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Galatasaray'da Bissouma transferine fiziksel endişe!

Galatasaray, transferi için büyük aşama kaydettiği Yves Bissouma'nın fiziksel durumu nedeniyle süreci yavaşlattı. Sarı-kırmızılılar, hemen katkı verecek hazır bir oyuncu arıyor.

Galatasaray'da Bissouma transferine fiziksel endişe!
Galatasaray'ın transfer gündemindeki en önemli isimlerden biri olan Yves Bissouma konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.
 
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, Malili orta saha oyuncusunun fiziksel durumu hakkında bazı şüphelere sahip.
 
KONDİSYON ENDİŞESİ
 
Orta sahaya direkt katkı verecek, formda ve hazır bir oyuncu arayışında olan Galatasaray, Bissouma'nın mevcut kondisyon durumunu yeterli bulmadığı için transfer sürecini yavaşlatma kararı aldı. Bu nedenle Tottenham ile yapılan anlaşmanın resmiyete dökülmesi gecikiyor.
 
SAĞLIK EKİBİ DEĞERLENDİRİYOR
 
Teknik heyetin ve sağlık ekibinin detaylı değerlendirme süreci devam ederken, Galatasaray yönetimi de nihai kararını bu raporlara göre verecek.
 
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maratonuna güçlü ve risksiz bir kadro ile başlamak istiyor.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
