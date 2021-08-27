Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz fırtınası!

Galatasaray daha maçın başında geriye düştüğü Randers maçını ikinci yarıdaki muhteşem futboluyla çevirdi, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.



Dirençli rakibini 2-1'le dize getiren Aslan'ın bu unutulmaz zaferinde ise sürpriz bir ismin damgası vardı. Maçın ikinci yarısına Kerem Aktürkoğlu'nun yerine başlayan Barış Alper Yılmaz adeta gecenin kahramanı oldu.



Girer girmez kanatlara çok büyük dinamizm getiren genç oyuncu takımını ateşledi. Aldığı her topu pozisyona dönüştüren Barış Alper Yılmaz, Randers savunmasının dengesini bozarken Van Aanholt'un golü Galatasaray için kırılma anı oldu.



Etkili futbolunu sürdüren Cim Bom, Diagne'yle iki net fırsatı kaçırırken yine Barış Alper sahneye çıktı, sağ kanattan çevirdiği ters topu Randers savunması uzaklaştırmaya çalışırken gelen ters vuruş Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.



Geçen sezon 8 gol attı



Sezon başında Keçiörengücü takımından gelen 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon TFF 1.Lig'de 8 gol - 4 asistlik performans göstermişti.



