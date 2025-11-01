Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a ikinci kez tepki

Galatasaray tribünleri, Trabzonspor maçında Barış Alper Yılmaz'a bir kez daha tepki gösterdi.
Barış Alper Yılmaz, maçın 74. dakikasında yerini Mauro Icardi'ye bırakmak için kenara gelirken, tribünlerde bir kısım taraftarın protestosuyla karşı karşıya kaldı.
Tribünlerin bir bölümünden yükselen tepki sonrası diğer taraftarlar, Galatasaray lehine tezahürat yaptı
