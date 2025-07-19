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Galatasaray'da ayrılık: Olimpiu Morutan!

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Aris, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 19 Temmuz 2025 09:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da ayrılık: Olimpiu Morutan!
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Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Aris, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı Galatasaray'dan bonservisiyle kadrosuna kattığını açıkladı.

26 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık olarak geçiren Olimpiu Morutan, takımında 10 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 1 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.

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