Galatasaray'da ayrılık: Olimpiu Morutan!

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti.



Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Aris, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı Galatasaray'dan bonservisiyle kadrosuna kattığını açıkladı.



26 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık olarak geçiren Olimpiu Morutan, takımında 10 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 1 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.



