Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti.
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Aris, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı Galatasaray'dan bonservisiyle kadrosuna kattığını açıkladı.
26 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık olarak geçiren Olimpiu Morutan, takımında 10 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 1 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray'da ayrılık: Olimpiu Morutan!
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Aris, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
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Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti.
Galatasaray
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