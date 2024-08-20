Galatasaray'da ayrılık ihtimali!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı.
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Yusuf Demir ile yollar ayrılabilir.
MEMNUN KALMIŞTI AMA...
Okan Buruk'un sezon öncesi kampında performansından memnun olduğu Yusuf Demir, şu ana kadar resmi maçlarda süre alamadı.
BAŞKA TAKIMA KİRALANABİLİR
21 yaşındaki futbolcunun oynama garantisi verecek bir kulübe kiralanması gündeme geldi.
Sarı-kırmızılılar, istediği teklif gelmezse genç oyuncuyu kadroda tutacak. Yusuf, 14 yabancı içerisinde kendine yer bulacak.
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Yusuf Demir ile yollar ayrılabilir.
MEMNUN KALMIŞTI AMA...
Okan Buruk'un sezon öncesi kampında performansından memnun olduğu Yusuf Demir, şu ana kadar resmi maçlarda süre alamadı.
BAŞKA TAKIMA KİRALANABİLİR
21 yaşındaki futbolcunun oynama garantisi verecek bir kulübe kiralanması gündeme geldi.
Sarı-kırmızılılar, istediği teklif gelmezse genç oyuncuyu kadroda tutacak. Yusuf, 14 yabancı içerisinde kendine yer bulacak.