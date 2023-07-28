Galatasaray'da Angelino'nun sakatlık durumu belli oldu!

Galatasaray'da Zalgiris maçında sakatlanan ve maça devam edemeyen Angelino'nun son durumu belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Angelino'nun sakatlık durumu belli oldu!
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28 Temmuz 2023 09:27
Galatasaray'da Zalgiris maçında sakatlığı sebebiyle maça devam edemeyen Angelino'nun sakatlık durumu belli oldu. Bizzat hocası Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı taraftarların merakla beklediği açıklamayı yaptı.

Zalgiris karşılaşmasının son dakikalarında sakatlanan Angelino, kenara alınmak zorunda kalmıştı. Maç sonunda ise teknik direktör Okan Buruk, İspanyol sol bek için ciddi bir durum olmadığının altını çizdi.

RÖVANŞTA VAR

Gelen son haberlere göre de 26 yaşındaki oyuncunun, tamamen iyi olduğu öğrenildi. Yani Angelino'nun, gelecek hafta rövanş karşılaşmasında forma giymesinde bir sakınca görünmüyor.

ANGELINO KİMDİR?

Angelino, 4 Ocak 1997 yılında Coristanco, İspanya'da dünyaya gelmiştir. Sol bek pozisyonunda oynayan Angelino, Manchester City, New York City, Girona, Mallorca, Breda, PSV, RB Leipzig gibi ekiplerde forma giymiştir. 1 kez İspanya Milli Takımı'nda oynamıştır. 175 cm boyundaki futbolcu transfer piyasasının gözde isimleri arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray, 175 cm boyundaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamıştır. 

 

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