Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Rennes forması giyen kanat-forvet oyuncusu Amine Gouiri transferinde adım adım sona geliyor.
YANIT BEKLENİYOR
Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü katmak isteyen Galatasaray'da Amine Gouiri adı gündeme gelmişti.
14 MİLYON EURO NET ÜCRET
Sözcü'nün haberine göre; iki kulüp 14 milyon euro artı bonuslar karşılığında el sıkıştı. 24 yaşındaki Cezayirli futbolcuya da son teklifini sunan Cimbom gelecek yanıtı bekliyor.
İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞ
Daha önce Fransız basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın bonus maddeler içermeyen 15 milyon euro'luk teklfinin Rennes tarafından reddedildiği ifade edilmişti.
BU SEZON PERFORMANSI
Asıl mevkisi santrfor olan Amine Gouiri, sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.
Rennes forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 24 yaşındaki Gouiri, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Rennes, Amine Gouiri'yi 2022 yaz transfer döneminde Nice'ten 28 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Amine Gouiri'nin Rennes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
YANIT BEKLENİYOR
Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü katmak isteyen Galatasaray'da Amine Gouiri adı gündeme gelmişti.
14 MİLYON EURO NET ÜCRET
Sözcü'nün haberine göre; iki kulüp 14 milyon euro artı bonuslar karşılığında el sıkıştı. 24 yaşındaki Cezayirli futbolcuya da son teklifini sunan Cimbom gelecek yanıtı bekliyor.
İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞ
Daha önce Fransız basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın bonus maddeler içermeyen 15 milyon euro'luk teklfinin Rennes tarafından reddedildiği ifade edilmişti.
BU SEZON PERFORMANSI
Asıl mevkisi santrfor olan Amine Gouiri, sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.
Rennes forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 24 yaşındaki Gouiri, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Rennes, Amine Gouiri'yi 2022 yaz transfer döneminde Nice'ten 28 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Amine Gouiri'nin Rennes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.