Galatasaray'da aday çok ama zaman yok!

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi. Süper Lig'in başlamasına iki hafta kala transferlerin sadece yarısı gerçekleştirildi.Seçimli genel kurul nedeniyle transferde rakiplerinin gerisinde kalan Galatasaray şimdiye kadar Abdülkerim, Kazımcan, Sergio Oliveira, Seferovic ve Leo Dubois'i kadrosuna kattı.Hayati önem taşıyan 6 numara takviyesinde ise yüksek maliyet engeline takıldı. Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk, Avusturya kampı sonrasında durum değerlendirmesinde bulundu.Grillitscht'te sonuca ulaşamayan sarı-kırmızılılar alternatiflere yönelme kararı alırken, 10 numara arayışı sürüyor.Stoper, kanat ve forvete de takviye düşünen Galatasaray'da hedeflenen 5 transferin iki hafta sonraki Antalyaspor maçına yetişmesi çok zor gözüküyor.