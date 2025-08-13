13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-029'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-383'

Galatasaray'da 5 milyon euro'luk veda kararı

Galatasaray, kadroda düşünmediği ve yollarını ayırmak istediği Derrick Köhn'den 5 milyon euro bekliyor.

Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 5 milyon euro'luk veda kararı
Galatasaray, yeni sezonda Derrick Köhn ile yola devam etmek istemiyor.

Sarı-kırmızılılar, yollarını ayırmak istediği Derrick Köhn'den 5 milyon euro bekliyor.

26 yaşındaki futbolcu ile Almanya'dan Werder Bremen ve Köln ilgileniyor. Köhn'ün geleceği için vereceği kararın ardından Alman futbolcunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

Köhn, geçen sezonu da kiralık olarak Werder Bremen'de geçirmişti. Alman ekibinde 30 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
