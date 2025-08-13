Galatasaray'da 5 milyon euro'luk veda kararı

Galatasaray, yeni sezonda Derrick Köhn ile yola devam etmek istemiyor.
Sarı-kırmızılılar, yollarını ayırmak istediği Derrick Köhn'den 5 milyon euro bekliyor.
26 yaşındaki futbolcu ile Almanya'dan Werder Bremen ve Köln ilgileniyor. Köhn'ün geleceği için vereceği kararın ardından Alman futbolcunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor.
Köhn, geçen sezonu da kiralık olarak Werder Bremen'de geçirmişti. Alman ekibinde 30 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Sarı-kırmızılılar, yollarını ayırmak istediği Derrick Köhn'den 5 milyon euro bekliyor.
26 yaşındaki futbolcu ile Almanya'dan Werder Bremen ve Köln ilgileniyor. Köhn'ün geleceği için vereceği kararın ardından Alman futbolcunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor.
Köhn, geçen sezonu da kiralık olarak Werder Bremen'de geçirmişti. Alman ekibinde 30 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.