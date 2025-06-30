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Galatasaray'da 4 yıllık imza: Yunus Akgün

Galatasaray'da iç transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'le 4 yıllık yeni sözleşme için el sıkıştı.

calendar 30 Haziran 2025 11:35
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 4 yıllık imza: Yunus Akgün
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Galatasaray, altyapısından yetişen Yunus Akgün'le yeni sözleşme için el sıkıştı.

Taraflar arasında 4 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşma sağlandı. Yeni sözleşmeyle birlikte, önceki kontratta yer alan 14 milyon dolarlık serbest kalma maddesi artık geçerli olmayacak.

Böylece Galatasaray, milli futbolcusunun olası transfer süreçlerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.


YENİ MAAŞI: 2.5 MİLYON + 250 BİN

Yıldız futbolcu, yıllık 2,5 milyon Euro'nun Türk Lirası karşılığını yıllık olarak kazanacak. Ayrıca performansa dayalı olarak 250 bin Euro civarında başarı bonusları da sözleşmeye eklenecek.

Şu anda sözleşmenin detayları üzerinde son düzenlemeler yapılıyor. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 26 GOLLÜK KATKI

Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta başrollerden biri oynayan Yunus 44 maçta 12 gol atarken 14 golün de hazırlayıcısı oldu.  

 

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