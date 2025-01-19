Galatasaray'da 4 transfer kararı!

Galatasaray'ın Hatayspor ile berabere kalmasıyla beraber kış dönemi için transfer sorgulanmaya başlandı. Daha önce 2 takviye planlayan ve bunun için de Avrupa'da ara transfer döneminin sona ermesiyle beraber fırsat transferlerini kovalayan sarı-kırmızılılarda bu stratejiden vazgeçilmesi fikri ön plana çıktı.
ORTA SAHA TRANSFERİ YAPILACAK
Özellikle kulübenin yetersiz kalması nedeniyle sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Gabriel Sara'nın sakatlığının ardından orta alanda yaşanan zaafiyet de dikkat çekti. Bu mevkiye daha önce transfer düşünmeyen Teknik Direktör Okan Buruk'un, Kerem Demirbay ve Berkan'ın istenen performansı gösterememesi nedeniyle kararını değiştirdiği öğrenildi. Sara ile Torreira'yı yedekleyecek ve 6 ve 8 numara bölgelerinde oynayabilecek bir futbolcunun alınması için çalışmalara başlandı.
TOPLAM 4 TRANSFER KARARI
Yine sağ bekte Kaan Ayhan'ın formsuzluğu sonrası transfer kararı çıktı. Aslan, kronikleşen bu problemi de çözecek. Stoper ve hücum oyuncusu için de çalışmalara hız verileceği öğrenildi. Bu konuda Avrupa'daki duruma göre fırsat hamlesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların temaslarını yoğunlaştırıp takviyeleri daha erken gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.
ORTA SAHA TRANSFERİ YAPILACAK
Özellikle kulübenin yetersiz kalması nedeniyle sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Gabriel Sara'nın sakatlığının ardından orta alanda yaşanan zaafiyet de dikkat çekti. Bu mevkiye daha önce transfer düşünmeyen Teknik Direktör Okan Buruk'un, Kerem Demirbay ve Berkan'ın istenen performansı gösterememesi nedeniyle kararını değiştirdiği öğrenildi. Sara ile Torreira'yı yedekleyecek ve 6 ve 8 numara bölgelerinde oynayabilecek bir futbolcunun alınması için çalışmalara başlandı.
TOPLAM 4 TRANSFER KARARI
Yine sağ bekte Kaan Ayhan'ın formsuzluğu sonrası transfer kararı çıktı. Aslan, kronikleşen bu problemi de çözecek. Stoper ve hücum oyuncusu için de çalışmalara hız verileceği öğrenildi. Bu konuda Avrupa'daki duruma göre fırsat hamlesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların temaslarını yoğunlaştırıp takviyeleri daha erken gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.