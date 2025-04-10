Galatasaray'da 3 yıldız, kadrodan çıkartıldı!

Galatasaray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'da 3 futbolcu, kamp kadrosunda yer almadı.

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Galatasaray'da 3 yıldız, kadrodan çıkartıldı!
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10 Nisan 2025 16:57
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Galatasaray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu. 

Sarı-Kırmızılılar'da Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay kafilede yer almadı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 

"Milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert ile takımımızın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosundan çıkartılmıştır." 

ifadelerine yer verildi.


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