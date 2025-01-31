UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Ajax'la karşılaştı.
3 İSİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!
Galatasaray'da maçın 38. dakikasında Victor Osimhen, 53'te Lucas Torreira, Davinson Sanchez ise 79'da sarı kart görerek Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı bir sonraki maçında forma şansı bulamayacaklar.
Galatasaray'da 3 isim cezalı duruma düştü
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Ajax'la oynadığı maçta sarı kart gören Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez cezalı duruma düştü.
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31 Ocak 2025 00:17
Son güncelleme 31 Ocak 2025 01:22
Son güncelleme 31 Ocak 2025 01:22
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Ajax'la karşılaştı.
Galatasaray
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