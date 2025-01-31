Galatasaray'da 3 isim cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Ajax'la oynadığı maçta sarı kart gören Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da 3 isim cezalı duruma düştü
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31 Ocak 2025 00:17
Son güncelleme 31 Ocak 2025 01:22

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Ajax'la karşılaştı.

3 İSİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!

Galatasaray'da maçın 38. dakikasında Victor Osimhen, 53'te Lucas Torreira, Davinson Sanchez ise 79'da sarı kart görerek Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı bir sonraki maçında forma şansı bulamayacaklar.

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