Galatasaray Çağdaş Faktoring üst üste 6. kez galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Danilo's Pizza'yı 90-73 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Çağdaş Faktoring üst üste 6. kez galip
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01 Aralık 2024 17:43
Son güncelleme 01 Aralık 2024 18:03
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Danilo's Pizza'yı konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 90-73 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın ligdeki galibiyet serisi 6 maça yükseldi.
 Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Osman Kanık, Gündoğan Ali Balaban

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 15, Gökşen Fitik 6, Zandalasini 8, Fraser 23, Li 16, Selin Rachel Gül 2, Sude Yılmaz 2, Ayşegül Günay Aladağ 6, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan 3, Meltem Yıldızhan 2, Holingsvorth 2

Danilos Pizza: Henderson 16, Gizem Mürüvet Uca 3, Walker 16, Palenikova 17, Mompremier 8, Ferda Yıldız 6, Hande Çelebi 4, Nihal Güngör Yıldırım, Yağmur Bul 3, Aysude Torcu

1. Periyot: 29-20

Devre: 46-45

3. Periyot: 70-54

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