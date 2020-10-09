Galatasaray-Beşiktaş derbisi hangi kanalda?

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına kadar pek çok dalda izleyicilerine heyecan yaşatmaya devam ediyor. A Millî Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim'deki Rusya ve 14 Ekim'deki Sırbistan karşılaşmaları TRT aracılığıyla Tivibu'da yayınlanacak. Şükran Albayrak'ın moderatörlüğünde ünlü yorumcular Nihat Kahveci ve Erman Özgür ile 'Orta Nokta Millî Maç Özel' programı, Millî Takım'ın Rusya maçı öncesi 21.00'de ve sonrası 23.45'te canlı yayınla Tivibu Spor'da olacak. Ayrıca 10 Ekim'de UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İspanya-İsviçre ve Ukrayna-Almanya karşılaşmaları da S Sport kanallarıyla Tivibu'da ekranlara gelecek.



Potadaki dev derbi Tivibu Spor'da

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 10 Ekim Cumartesi günü sadece Tivibu Spor 2'de yayınlanacak. Ayrıca Ormanspor-Anadolu Efes ve Büyükçekmece-Darüşşafaka karşılaşmaları şifresiz olarak Tivibu Spor ekranlarında yer alacak. 11 Ekim Pazar günü ise Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ÇBK Mersin Yenişehir Bld-Beşiktaş ve Fenerbahçe Öznur Kablo-Nesine Aydın maçları da Tivibu Spor'dan şifresiz yayınlanacak.



Roland Garros heyecanı da Tivibu'da

9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayacak gece ise NBA final serisinin beşinci maçında LA Lakers ile Miami Heat karşılaşacak. Nefeslerin kesileceği bu maçı basketbol severler S Sport 73 no'lu kanalda Tivibu'da izleyebilecek. 12 Roland Garros zaferiyle toprak kortun zirvesine yerleşen Rafael Nadal, Roger Federer'in 20 grand slam kazanma rekorunu egale etmek için mücadeleyi bırakmıyor. Tenis tutkunları 10 Ekim Cumartesi günü Roland Garros'ta Kadınlar finalini, 11 Ekim Pazar günü de Erkekler finalini 71 no'lu kanalda Eurosport 1'de canlı izleyecek. Yarış tutkunları da Formula 1'in Almanya ve MotoGP'nin Fransa heyecanını hafta sonu S Sport kanalıyla Tivibu'da yaşayacak.



Tivibu'da spor dolu sezon

Avrupa'nın önde gelen futbol ligleri Hollanda Eredivisie, Belçika Jupiler Pro League ve İskoçya Premiership ligleri ile basketbolun en önemli organizasyonları FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve EuroCup tüm sezon sadece Tivibu Spor ekranlarında olacak. İngiltere Premier League, Almanya Bundesliga, Portekiz Premier Ligi, Formula 1, NBA ve NFL heyecanı da 73 ve 74 no'lu kanallarda S Sport ve S Sport 2 ile Tivibu'da yaşanıyor.



