Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Rams Park'ta oynanan maç 2-2 sona erdi.
Eyüpspor, 13. dakikad Emre Akbaba ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, Barış Alper'in golüyle 45+5. dakikada eşitliği yakaladı. Sarı kırmızılı takım 47. dakikada Roland Sallai'nin golüyle 2-1 öne geçti. Konuk ekip 71. dakikada Prince Ampem'in golüyle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geldi.
GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Galatasaray'ın bu sonucun ardından Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
16 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı kırmızlı takım, son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
BERKE ÖZER GEÇİT VERMEDİ
Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı Galatasaray karşısında oynayan Berke Özer (12), aynı zamanda bu sezon ligde en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.
Galatasaray bu sonuçla puanını 35'e çıkardı. Eyüpspor ise puanını 23'e çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına gidecek. Eyüpspr ise Samsunspor'u ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan AZ Alkmaar mücadelesinin ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Roland Sallai ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Michy Batshuayi ile Efe Akman yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 kaldıkları maçın ilk 11'inden 2 futbolcuyu değiştirdi. Buruk, AZ Alkmaar müsabakasının başlangıç kadrosunda bulunan Victor Nelsson ile Michy Batshuayi'yi yedeğe çekti.
Buruk, UEFA listesinde yer almadığı için AZ Alkmaar maçında oynatamadığı Sallai ile Hollanda temsilcisi karşısında devre arasında oyuna girdikten sonra iyi performans sergileyen Metehan'ı ilk 11'de görevlendirdi.
METEHAN 3. KEZ İLK 11'DE
Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı, bu sezon üçüncü kez bir lig maçına ilk 11'de başladı.
Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu, 4. haftadaki Adana Demirspor ve 13. haftadaki Sipay Bodrumspor müsabakalarının ardından Eyüpspor maçına da 11'de çıktı.
Metehan, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Eyüpspor'a karşı sarı-kırmızılı formayla mücadele etti.
TORREIRA'YA PLAKET
Galatasaray formasıyla 100 resmi maça çıkan Lucas Torreira'ya plaket verildi.
Transfer olduğundan beri takımın değişmezlerinden olan Uruguaylı orta saha oyuncusu, hafta içindeki AZ Alkmaar maçıyla 100. kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti.
Torreira'ya bu başarısından dolayı maç öncesi başkan Dursun Özbek tarafından plaket ve arkasında "100" yazan forma takdim edildi.
ARDA TURAN BU KEZ TEKNİK DİREKTÖR
Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Arda Turan, RAMS Park'a rakip teknik direktör olarak çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpte başlayan futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, efsanesi olduğu takıma karşı saha kenarında 3 puan mücadelesi verdi.
Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Arda Turan'ı tribüne çağırdı. Taraftarların atkı ve çiçek verdiği Arda Turan, kendisine yönelik sevgi gösterisine alkış ve el sallayarak karşılık verdi.
İLK RANDEVU
Elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda olan sarı-kırmızılılar ile Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele eden eflatun-sarılılar, ilk kez bir lig maçında karşılaştı.
Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde mücadele ettiği 76. takım oldu.
DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SEREMONİDE
Galatasaray Kulübü, müsabaka öncesindeki seremoniye Kahramanmaraş'tan gelen depremzede çocukları çıkardı.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve sarı-kırmızılıların bu kentte yaptığı konteyner kentte kalan çocuklar, Galatasaray Kulübü tarafından İstanbul'a getirildi.
Hafta sonunda İstanbul'da bir dizi etkinliğe katılan ve moral bulan çocuklar, Galatasaray-Eyüpspor karşılaşmasını da RAMS Park'ta izledi. Sarı-kırmızılı kulüp, depremzede çocukları futbolcularla maç öncesi seremonisine çıkartarak unutulmaz bir an yaşattı.
İLK CİDDİ ATAK EYÜPSPOR'DAN
Konuk ekip Eyüpspor karşılaşmaya etkili başladı. Hızlı gelişen atakta Bruno, soldan ceza sahasına iyi girdi. 6. dakikada yerden sert vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.
OSIMHEN ATTI AMA OFSAYT!
Galatasaray, 12. dakikada Victor Osimhen ile golü buldu ancak bayrak havaya kalktı. Barış Alper Yılmaz'ın savunma arkasına gönderdiği topa kontrol eden Osimhen, çaprazdan sert vurdu ve topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.
EMRE AKBABA ATTI 1-0!
Eyüpspor Emre Akbaba'nın 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mame Thiam'ın sağ kanattan son çizgiye iner inmez içeri çevirdiği topa arka direkte Emre Akbaba dokundu ve topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Galatasaray, ikas Eyüpspor maçının 22. dakikasında penaltı bekledi. Ceza alanına gelen topta Victor Osimhen, Luccas Claro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Ardından Barış Alper de ceza alanı içinde yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu devam ettirdi. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Erkan Engin de inceleme uyarısında bulunmadı.
GALATASARAY DİREĞE TAKILDI!
Sarı kırmızılılar yediği golün ardından baskısını artırdı. Torreira'nın uzun pasında iki rakibini ekarte edip karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapan Osimhen, direği geçemedi. Dönen topu Sallai tamamlamak istedi ama meşin yuvarlak dışarı gitti.
GALATASARAY'DA SAKATLIK!
Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, ikas Eyüpspor maçının 37. dakikasında sakatlandı. Abdülkerim, önce kenara değişiklik işareti yaptı. Top taca çıkınca bileğini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Abdülkerim sekerek kenara geldi. Abdülkerim oyundan çıktıktan sonra da yedek kulübesine sağlık görevlilerinin yardımıyla ve sekerek gitti. Abdülkerim yerine oyuna Berkan Kutlu dahil oldu.
BERABERLİK GOLÜ BARIŞ ALPER'DEN
Galatasaray, Barış Alper'in 45+5. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Sara'nın soldan ceza sahasına gönderdiği topu Berke elinden kaçırdı. Dönen topa Davinson vurmak istediği ama meşin yuvarlak geriye açıldı. Kale önünde topu önünde bulan Barış Alper gelişine sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!
Galatasaray, ikinci yarıya adeta golle başladı. Sara'nın ceza sahasına gönderdiği topa Osimhen dokunmak istedi ama top onun yanından geçerek Sallai'nin önüne geldi. Sallai'nin bekletmeden vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu. Galatasaray bu golle 2-1 öne geçti.
BARIŞ ALPER ÇOK NET KAÇIRDI
Galatasaray, 53. dakikada net fırsattan yararlanamadı. Savunma arkasına atılan topu Osimhen çok iyi taşıdı. Son çizgiye inip arka direğe çevirdiği topa kale önünde Barış Alper vurdu ancak kaleci Berke Özer gole izin vermedi.
EYÜPSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI!
Ampem attı, Eyüpspor eşitliği yakaladı. Orta alanda topu alan Taşkın, savunma arkasına çok iyi bir top gönderdi. Ampem şık kontrolü sonrası sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Torreira, penaltı noktası civarından topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Berke'de kaldı.
13. dakikada Eyüpspor öne geçti. Kontratak fırsatı yakalayan Eyüpspor'da Halil Akbunar, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu içeriye çevirdi. Arka direkte bulunan Emre Akbaba, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
18. dakikada Mertens'in ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı. Eyüpspor savunması, kaleciyi geçen topun kontrolünü sağladı ve golü önledi.
20. dakikada Torreira'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen'in penaltı noktasındaki vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Sallai'nin dönen topa kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
31. dakikada Sara'nın ceza sahasının sağından kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke ve Thiam'ın birlikte yükseldiği top, sekerek kaleye yöneldi. Arka direkte Claro'nun çizgiden çıkardığı meşin yuvarlağı kafayla Torreira ağlara göndermek istedi ancak kaleci Berke, son anda yaptığı müdahale ile mutlak bir golü önledi.
40. dakikada Sara'nın sol kanattan ceza alanına ortasında Sancez, topu arkaya doğru aşırttı. Osimhen'in vole vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.
45+5. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Sara'nın ceza alanına gönderdiği pasta Berke, topu uzaklaştıramadı. Kısa düşen meşin yuvarlağa önce Sanchez, ardından Sallai vurdu. Berke, yakın mesafeden gelen iki şutta da gole engel oldu. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası sağ çaprazındaki Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Osimhen, kafayla topu Sallai'ye indirdi. Sallai'nin vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-1.
53. dakikada kontratak fırsatı yakalayan Galatasaray'da Yunus Akgün, savunma arkasına sarkan Osimhen'e topu aktardı. Osimhen, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra Barış Alper Yılmaz'a pas verdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Berke, gole engel oldu.
70. dakikada Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada Sallai, altıpas gerisinden uçarak topa kafa vurdu. Kaleci Berke, golü kurtardı.
71. dakikada Eyüpspor, beraberliği yakaladı. Taşkın İlter'in uzun pasında topla buluşan Ampem, ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-2.
75. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin ortasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta gitti.
80. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Metehan Baltacı'nın altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı kontrol etti.
87. dakikada Osimhen'in topuk pasında topla buluşan Kerem Demirbay, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Jelert, kaleci Berke'den dönen topu takip etti ve penaltı noktasından vuruşunu yaptı. Berke, bu pozisyonda da topu çeldi.
90+1. dakikada Ziyech'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Osimhen, altıpasın içinde bulunan Batshuayi'ye kafayla topu indirdi. Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta çıktı.
Stat: RAMS Park:
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Murat Ergin Gözütok
Galatasaray: Muslera, Metehan Baltacı, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 39 Berkan Kutlu), Barış Alper Yılmaz (Dk. 85 Jelert), Torreira, Sara (Dk. 85 Kerem Demirbay), Sallai, Yunus Akgün (Dk. 73 Batshuayi), Mertens (Dk. 85 Ziyech), Osimhen
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois (Dk. 55 Saiz), Dorukhan Toköz, Claro, Caner Erkin, Taşkın İlter (Dk. 90+4 Sinan Gümüş), Halil Akbunar (Dk. 90+5 Hüseyin Maldar), Emre Akbaba, Tayfur Bingöl, Bruno (Dk. 64 Ampem), Thiam
Goller: Dk. 13 Emre Akbaba, Dk. 71 Ampem (ikas Eyüpspor), Dk. 45+5 Barış Alper Yılmaz, Dk. 47 Sallai (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 22 Sanchez, Dk. 45+1 Osimhen, Dk. 50 Sallai (Galatasaray), Dk. 35 Claro, Dk. 45+4 Thiam, Dk. 84 Ampem, Dk. 90+2 Berke Özer (ikas Eyüpspor)
Eyüpspor, 13. dakikad Emre Akbaba ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, Barış Alper'in golüyle 45+5. dakikada eşitliği yakaladı. Sarı kırmızılı takım 47. dakikada Roland Sallai'nin golüyle 2-1 öne geçti. Konuk ekip 71. dakikada Prince Ampem'in golüyle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geldi.
GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Galatasaray'ın bu sonucun ardından Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
16 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı kırmızlı takım, son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
BERKE ÖZER GEÇİT VERMEDİ
Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı Galatasaray karşısında oynayan Berke Özer (12), aynı zamanda bu sezon ligde en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.
Galatasaray bu sonuçla puanını 35'e çıkardı. Eyüpspor ise puanını 23'e çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına gidecek. Eyüpspr ise Samsunspor'u ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan AZ Alkmaar mücadelesinin ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Roland Sallai ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Michy Batshuayi ile Efe Akman yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 kaldıkları maçın ilk 11'inden 2 futbolcuyu değiştirdi. Buruk, AZ Alkmaar müsabakasının başlangıç kadrosunda bulunan Victor Nelsson ile Michy Batshuayi'yi yedeğe çekti.
Buruk, UEFA listesinde yer almadığı için AZ Alkmaar maçında oynatamadığı Sallai ile Hollanda temsilcisi karşısında devre arasında oyuna girdikten sonra iyi performans sergileyen Metehan'ı ilk 11'de görevlendirdi.
METEHAN 3. KEZ İLK 11'DE
Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı, bu sezon üçüncü kez bir lig maçına ilk 11'de başladı.
Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu, 4. haftadaki Adana Demirspor ve 13. haftadaki Sipay Bodrumspor müsabakalarının ardından Eyüpspor maçına da 11'de çıktı.
Metehan, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Eyüpspor'a karşı sarı-kırmızılı formayla mücadele etti.
TORREIRA'YA PLAKET
Galatasaray formasıyla 100 resmi maça çıkan Lucas Torreira'ya plaket verildi.
Transfer olduğundan beri takımın değişmezlerinden olan Uruguaylı orta saha oyuncusu, hafta içindeki AZ Alkmaar maçıyla 100. kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti.
Torreira'ya bu başarısından dolayı maç öncesi başkan Dursun Özbek tarafından plaket ve arkasında "100" yazan forma takdim edildi.
ARDA TURAN BU KEZ TEKNİK DİREKTÖR
Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Arda Turan, RAMS Park'a rakip teknik direktör olarak çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpte başlayan futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, efsanesi olduğu takıma karşı saha kenarında 3 puan mücadelesi verdi.
Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Arda Turan'ı tribüne çağırdı. Taraftarların atkı ve çiçek verdiği Arda Turan, kendisine yönelik sevgi gösterisine alkış ve el sallayarak karşılık verdi.
İLK RANDEVU
Elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda olan sarı-kırmızılılar ile Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele eden eflatun-sarılılar, ilk kez bir lig maçında karşılaştı.
Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde mücadele ettiği 76. takım oldu.
DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SEREMONİDE
Galatasaray Kulübü, müsabaka öncesindeki seremoniye Kahramanmaraş'tan gelen depremzede çocukları çıkardı.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve sarı-kırmızılıların bu kentte yaptığı konteyner kentte kalan çocuklar, Galatasaray Kulübü tarafından İstanbul'a getirildi.
Hafta sonunda İstanbul'da bir dizi etkinliğe katılan ve moral bulan çocuklar, Galatasaray-Eyüpspor karşılaşmasını da RAMS Park'ta izledi. Sarı-kırmızılı kulüp, depremzede çocukları futbolcularla maç öncesi seremonisine çıkartarak unutulmaz bir an yaşattı.
İLK CİDDİ ATAK EYÜPSPOR'DAN
Konuk ekip Eyüpspor karşılaşmaya etkili başladı. Hızlı gelişen atakta Bruno, soldan ceza sahasına iyi girdi. 6. dakikada yerden sert vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.
OSIMHEN ATTI AMA OFSAYT!
Galatasaray, 12. dakikada Victor Osimhen ile golü buldu ancak bayrak havaya kalktı. Barış Alper Yılmaz'ın savunma arkasına gönderdiği topa kontrol eden Osimhen, çaprazdan sert vurdu ve topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.
EMRE AKBABA ATTI 1-0!
Eyüpspor Emre Akbaba'nın 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mame Thiam'ın sağ kanattan son çizgiye iner inmez içeri çevirdiği topa arka direkte Emre Akbaba dokundu ve topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Galatasaray, ikas Eyüpspor maçının 22. dakikasında penaltı bekledi. Ceza alanına gelen topta Victor Osimhen, Luccas Claro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Ardından Barış Alper de ceza alanı içinde yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu devam ettirdi. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Erkan Engin de inceleme uyarısında bulunmadı.
GALATASARAY DİREĞE TAKILDI!
Sarı kırmızılılar yediği golün ardından baskısını artırdı. Torreira'nın uzun pasında iki rakibini ekarte edip karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapan Osimhen, direği geçemedi. Dönen topu Sallai tamamlamak istedi ama meşin yuvarlak dışarı gitti.
GALATASARAY'DA SAKATLIK!
Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, ikas Eyüpspor maçının 37. dakikasında sakatlandı. Abdülkerim, önce kenara değişiklik işareti yaptı. Top taca çıkınca bileğini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Abdülkerim sekerek kenara geldi. Abdülkerim oyundan çıktıktan sonra da yedek kulübesine sağlık görevlilerinin yardımıyla ve sekerek gitti. Abdülkerim yerine oyuna Berkan Kutlu dahil oldu.
BERABERLİK GOLÜ BARIŞ ALPER'DEN
Galatasaray, Barış Alper'in 45+5. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Sara'nın soldan ceza sahasına gönderdiği topu Berke elinden kaçırdı. Dönen topa Davinson vurmak istediği ama meşin yuvarlak geriye açıldı. Kale önünde topu önünde bulan Barış Alper gelişine sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!
Galatasaray, ikinci yarıya adeta golle başladı. Sara'nın ceza sahasına gönderdiği topa Osimhen dokunmak istedi ama top onun yanından geçerek Sallai'nin önüne geldi. Sallai'nin bekletmeden vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu. Galatasaray bu golle 2-1 öne geçti.
BARIŞ ALPER ÇOK NET KAÇIRDI
Galatasaray, 53. dakikada net fırsattan yararlanamadı. Savunma arkasına atılan topu Osimhen çok iyi taşıdı. Son çizgiye inip arka direğe çevirdiği topa kale önünde Barış Alper vurdu ancak kaleci Berke Özer gole izin vermedi.
EYÜPSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI!
Ampem attı, Eyüpspor eşitliği yakaladı. Orta alanda topu alan Taşkın, savunma arkasına çok iyi bir top gönderdi. Ampem şık kontrolü sonrası sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Torreira, penaltı noktası civarından topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Berke'de kaldı.
13. dakikada Eyüpspor öne geçti. Kontratak fırsatı yakalayan Eyüpspor'da Halil Akbunar, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu içeriye çevirdi. Arka direkte bulunan Emre Akbaba, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
18. dakikada Mertens'in ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı. Eyüpspor savunması, kaleciyi geçen topun kontrolünü sağladı ve golü önledi.
20. dakikada Torreira'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen'in penaltı noktasındaki vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Sallai'nin dönen topa kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
31. dakikada Sara'nın ceza sahasının sağından kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke ve Thiam'ın birlikte yükseldiği top, sekerek kaleye yöneldi. Arka direkte Claro'nun çizgiden çıkardığı meşin yuvarlağı kafayla Torreira ağlara göndermek istedi ancak kaleci Berke, son anda yaptığı müdahale ile mutlak bir golü önledi.
40. dakikada Sara'nın sol kanattan ceza alanına ortasında Sancez, topu arkaya doğru aşırttı. Osimhen'in vole vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.
45+5. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Sara'nın ceza alanına gönderdiği pasta Berke, topu uzaklaştıramadı. Kısa düşen meşin yuvarlağa önce Sanchez, ardından Sallai vurdu. Berke, yakın mesafeden gelen iki şutta da gole engel oldu. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası sağ çaprazındaki Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Osimhen, kafayla topu Sallai'ye indirdi. Sallai'nin vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-1.
53. dakikada kontratak fırsatı yakalayan Galatasaray'da Yunus Akgün, savunma arkasına sarkan Osimhen'e topu aktardı. Osimhen, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra Barış Alper Yılmaz'a pas verdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Berke, gole engel oldu.
70. dakikada Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada Sallai, altıpas gerisinden uçarak topa kafa vurdu. Kaleci Berke, golü kurtardı.
71. dakikada Eyüpspor, beraberliği yakaladı. Taşkın İlter'in uzun pasında topla buluşan Ampem, ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-2.
75. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin ortasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta gitti.
80. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Metehan Baltacı'nın altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı kontrol etti.
87. dakikada Osimhen'in topuk pasında topla buluşan Kerem Demirbay, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Jelert, kaleci Berke'den dönen topu takip etti ve penaltı noktasından vuruşunu yaptı. Berke, bu pozisyonda da topu çeldi.
90+1. dakikada Ziyech'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Osimhen, altıpasın içinde bulunan Batshuayi'ye kafayla topu indirdi. Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta çıktı.
Stat: RAMS Park:
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Murat Ergin Gözütok
Galatasaray: Muslera, Metehan Baltacı, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 39 Berkan Kutlu), Barış Alper Yılmaz (Dk. 85 Jelert), Torreira, Sara (Dk. 85 Kerem Demirbay), Sallai, Yunus Akgün (Dk. 73 Batshuayi), Mertens (Dk. 85 Ziyech), Osimhen
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois (Dk. 55 Saiz), Dorukhan Toköz, Claro, Caner Erkin, Taşkın İlter (Dk. 90+4 Sinan Gümüş), Halil Akbunar (Dk. 90+5 Hüseyin Maldar), Emre Akbaba, Tayfur Bingöl, Bruno (Dk. 64 Ampem), Thiam
Goller: Dk. 13 Emre Akbaba, Dk. 71 Ampem (ikas Eyüpspor), Dk. 45+5 Barış Alper Yılmaz, Dk. 47 Sallai (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 22 Sanchez, Dk. 45+1 Osimhen, Dk. 50 Sallai (Galatasaray), Dk. 35 Claro, Dk. 45+4 Thiam, Dk. 84 Ampem, Dk. 90+2 Berke Özer (ikas Eyüpspor)