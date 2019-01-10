Chaves'ten Marcao ve Bursaspor ile sözleşmesi feshedilen Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray, bir sürpriz daha yaparak Sparta Prag'dan Benjamin Tetteh'in transferi için son teklifini yaptı ve beklemeye geçti.Sparta Prag'ın 21 yaşındaki forveti Benjamin Tetteh için kısa bir süre önce teklif yapan ancak ret yanıtı alan sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bir hamle daha yaptı ve bu kez de satın alma opsiyonlu kiralama teklifininmasanın üzerine kurdu.12 milyon euro bonservis bedeli talep eden Prag'a 1 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon euro da satın alma opsiyonu teklif eden Galatasaray, 14 Ocak Pazartesi gününe kadar cevap verilmesini talep etti.2016-2017 sezonu başında Standart Liege'den Bohemians 1905'e 400 bin euro karşılığında transfer olan Tetteh, 2018-2019 sezonu başında da 550 bin euro bedelle Sparta Prag forması giymeye başladı. GanaU17 ve GanaU20 takımlarının da formasını giyen Tetteh, bu sezon UEFA Avrupa Ligi maçları da dahil olmak üzere 22 maçta forma giydi, 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.