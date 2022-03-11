Galatasaray, Barcelona'nın 17 maçlık serisini bozdu

Galatasaray'ın deplasmanda Barcelona'yla 0-0 berabere kaldığı maçta ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Kalesini gole kapatan Galatasaray, 17 maç sonra Barcelona'nın gol atamamasını sağladı. Mücadelede Barcelona'nın 1 topu direkten dönerken kaleci Inaki Pena da kurtarışlarıyla gole izin vermedi.
Barcelona, gol atamadığı son resmi karşılaşmayı 8 Aralık 2021 tarihinde evinde Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 yenilerek yaşamıştı.
Ayrıca Barcelona, 2022'de ilk kez bir maçı gol atamadan bitirdi.
Diğer yandan Galatasaray tarihinde 9. kez karşılaştığı Barcelona ile 3. kez beraberlik aldı. Sarı kırmızılı ekip son olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında 5 Kasım 2001'de yine Nou Camp'ta Barcelona ile berabere (2-2) kalmıştı.
Kalesini gole kapatan Galatasaray, 17 maç sonra Barcelona'nın gol atamamasını sağladı. Mücadelede Barcelona'nın 1 topu direkten dönerken kaleci Inaki Pena da kurtarışlarıyla gole izin vermedi.
Barcelona, gol atamadığı son resmi karşılaşmayı 8 Aralık 2021 tarihinde evinde Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 yenilerek yaşamıştı.
Ayrıca Barcelona, 2022'de ilk kez bir maçı gol atamadan bitirdi.
Diğer yandan Galatasaray tarihinde 9. kez karşılaştığı Barcelona ile 3. kez beraberlik aldı. Sarı kırmızılı ekip son olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında 5 Kasım 2001'de yine Nou Camp'ta Barcelona ile berabere (2-2) kalmıştı.