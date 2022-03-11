Galatasaray, Barcelona'nın 17 maçlık serisini bozdu

Barcelona, 2022'de ilk kez bir maçı gol atamadan bitirdi.

Galatasaray'ın deplasmanda Barcelona'yla 0-0 berabere kaldığı maçta ilginç bir istatistik ortaya çıktı.Kalesini gole kapatan Galatasaray, 17 maç sonra Barcelona'nın gol atamamasını sağladı. Mücadelede Barcelona'nın 1 topu direkten dönerken kaleci Inaki Pena da kurtarışlarıyla gole izin vermedi.Barcelona, gol atamadığı son resmi karşılaşmayı 8 Aralık 2021 tarihinde evinde Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 yenilerek yaşamıştı.AyrıcaDiğer yandan Galatasaray tarihinde 9. kez karşılaştığı Barcelona ile 3. kez beraberlik aldı. Sarı kırmızılı ekip son olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında 5 Kasım 2001'de yine Nou Camp'ta Barcelona ile berabere (2-2) kalmıştı.