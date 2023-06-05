Galatasaray, Aubameyang'ın şartlarını sordu!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, şimdiden transfer çalışmalarına başladı.
Chelsea'de beklentilerin çok altında kalan Pierre-Emerick Aubameyang'ın, gelecek sezon takımın başına geçecek Pochettino'nun planlarında olmayacağı konuşuluyor.
HEDEF AUBAMEYANG
Takım arayışlarına başlayan Aubameyang için Galatasaray yönetimi, Gabonlu oyuncunun şartlarını öğrenmek adına harekete geçti.
33 yaşındaki futbolcunun önceliğinin ise Barcelona olacağı iddia edildi. Barça'nın vereceği karara göre, yıldız futbolcunun geleceğini şekillendireceği öğrenildi.
SÜRE BULMAKTA ZORLANDI
Geride kalan sezonda Chelsea'de süre bulmakta zorlanan 33 yaşındaki futbolcu, sadece 11 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Aubameyang, bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Milan, Borussia Dortmund, Arsenal ve Barcelona gibi ekiplerin formasını giyen Aubameyang'ın Chelsea ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Chelsea'de beklentilerin çok altında kalan Pierre-Emerick Aubameyang'ın, gelecek sezon takımın başına geçecek Pochettino'nun planlarında olmayacağı konuşuluyor.
HEDEF AUBAMEYANG
Takım arayışlarına başlayan Aubameyang için Galatasaray yönetimi, Gabonlu oyuncunun şartlarını öğrenmek adına harekete geçti.
33 yaşındaki futbolcunun önceliğinin ise Barcelona olacağı iddia edildi. Barça'nın vereceği karara göre, yıldız futbolcunun geleceğini şekillendireceği öğrenildi.
SÜRE BULMAKTA ZORLANDI
Geride kalan sezonda Chelsea'de süre bulmakta zorlanan 33 yaşındaki futbolcu, sadece 11 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Aubameyang, bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Milan, Borussia Dortmund, Arsenal ve Barcelona gibi ekiplerin formasını giyen Aubameyang'ın Chelsea ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.