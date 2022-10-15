Galatasaray attı, VAR iptal etti!

Galatasaray'ın Kayserispor ile karşıkarşıya geldiği maçta ilgin bir an yaşandı.
Sarı kırmızılı takım 2-0 gerideyken rakip yarı alanda baskısını artırdı ve farkı 1'e indiren golü buldu.
Ancak 55. dakikada gelen gol sonrası VAR devreye girdi ve hakem Arda Kardeşler Barış Alper Yılmaz'ın topa elle müdahalede bulunduğunu belirtti. Ardından pozisyonu izlemeden golü geçersiz saydı.
İşte o pozisyon:
Sarı kırmızılı takım 2-0 gerideyken rakip yarı alanda baskısını artırdı ve farkı 1'e indiren golü buldu.
Ancak 55. dakikada gelen gol sonrası VAR devreye girdi ve hakem Arda Kardeşler Barış Alper Yılmaz'ın topa elle müdahalede bulunduğunu belirtti. Ardından pozisyonu izlemeden golü geçersiz saydı.
İşte o pozisyon:
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