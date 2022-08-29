Galatasaray'a yeni sponsor!

Galatasaray Kulübü, tekerlekli sandalye basketbol takımının isim sponsorluğu için Tunç Holding ile sözleşme imzaladı.



Nef Stadı'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey ile Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı.



Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncularının da takip ettiği törende konuşan Cemal Özgörkey, önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Şubemiz geçen 17 yılda Türkiye'deki başarılarla yetinmedi ve yarışmacı bir ruhla dünyada ne kadar kupa varsa topladı. Bugün Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, bizlerin deyimiyle Engelsiz Aslanlar her türlü övgü ve desteği sonuna kadar hak ediyor. Bu noktada Tunç Holding bu büyük potansiyeli bir adım daha öteye taşımak adına önemli bir destek vermekte. Takımımız yeni sezonda Galatasaray Tunç Holding Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı olarak mücadele edecek. Daha önce de değerli destekleriyle yanımızda olan Tunç Holding'in değerli yönetim kurulu başkanı Dinçer Azaphan'a ve çalışanlarına teşekkür etmek isterim. Engelsiz Aslanlar düne göre daha güçlü. Galatasaray ve Galatasaraylılar çok çalışacak, engel tanımayacak ve başaracak."



Sponsorluk çalışmalarının devam ettiğini aktaran Cemal Özgörkey, Türkiye genelinde GSstore mağazalarının yaygın olmaması ve mağazalarda bazı ürünlerin bulunmamasına ilişkin soru üzerine, "Bu sıkıntılar uzun zamandır var olan sıkıntılar. Dünyadaki değişimi en kısa sürede yakalayabilmek için bizim amacımız mağazaları kapatmak. Yani tamamen dijital ortama geçmek. Bundan sonra dijital ortamda satışlarımızı, pazarlamamızı bu mecrada yapmak. O zaman bu sıkıntıların hiçbiri kalmamış olacak. Taraftarımız kolay bir şekilde sanal ortamda alışverişini yapacak. Sembolik olarak bazı yerlerde mağazalarımız olacak ama daha fazla mağaza açmak gibi bir amacımız yok." diye konuştu.



Dinçer Azaphan da Galatasaray'da daha önce farklı şubelere de sponsor olduğunu hatırlatarak, "Engelsiz Aslanlar ile bir daha yola çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Hedeflere, şampiyonluklara inşallah beraber imza atacağımıza gönülden inanıyorum. Galatasaray Kulübü ve Cemal Özgörkey Başkanıma bana bu şansı tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Kulübümüzün yanında olmayı çok istiyorum. Tekerlekli sandalye basketbol takımının bende manevi önemi var. Kendileri devam etmek istediği sürece ben bu branşa her zaman sponsor olmaya hazırım." ifadelerini kullandı.



Dinçer Azaphan, Galatasaraylı iş insanlarını kulübe sponsorluklarla destek olmaya davet etti.









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