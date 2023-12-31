Galatasaray'a sürpriz öneri: Renato Sanches

Bonservisi PSG'de olan ve Roma'da kiralık olarak forma giyen Renato Sanches'in Galatasaray'a önerildiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a sürpriz öneri: Renato Sanches
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31 Aralık 2023 16:24
Bu sezon orta sahada sıkıntı yaşayan Galatasaray'a sürpriz bir transfer önerisi geldi: Renato Sanches

Roma'nın PSG'den kiraladığı Portekizli oyuncu sakatlıklar sebebiyle istediği süreleri alamadı. Ocak transfer döneminde Fransız devine geri döneceği konuşulan 26 yaşındaki orta saha için Galatasaray iddiası ortaya atıldı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncunun 11 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

Nicolo Schira'nın haberine göre; ligde yalnızca 5 maçta forma giyen Sanches, Galatasaray'a önerildi.

Fransız takımıyla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, bu sezon Roma formasıyla 5'i Serie A, 4'ü Avrupa Ligi olmak üzere toplam 9 maça çıktı ve 1 gol atarken, asist yapamadı.

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