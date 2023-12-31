Galatasaray'a sürpriz öneri: Renato Sanches

Bu sezon orta sahada sıkıntı yaşayan Galatasaray'a sürpriz bir transfer önerisi geldi: Renato Sanches
Roma'nın PSG'den kiraladığı Portekizli oyuncu sakatlıklar sebebiyle istediği süreleri alamadı. Ocak transfer döneminde Fransız devine geri döneceği konuşulan 26 yaşındaki orta saha için Galatasaray iddiası ortaya atıldı.
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncunun 11 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacak.
Nicolo Schira'nın haberine göre; ligde yalnızca 5 maçta forma giyen Sanches, Galatasaray'a önerildi.
Fransız takımıyla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, bu sezon Roma formasıyla 5'i Serie A, 4'ü Avrupa Ligi olmak üzere toplam 9 maça çıktı ve 1 gol atarken, asist yapamadı.
Roma'nın PSG'den kiraladığı Portekizli oyuncu sakatlıklar sebebiyle istediği süreleri alamadı. Ocak transfer döneminde Fransız devine geri döneceği konuşulan 26 yaşındaki orta saha için Galatasaray iddiası ortaya atıldı.
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncunun 11 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacak.
Nicolo Schira'nın haberine göre; ligde yalnızca 5 maçta forma giyen Sanches, Galatasaray'a önerildi.
Fransız takımıyla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, bu sezon Roma formasıyla 5'i Serie A, 4'ü Avrupa Ligi olmak üzere toplam 9 maça çıktı ve 1 gol atarken, asist yapamadı.
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