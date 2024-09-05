Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha!

Galatasaray, Bournemouth'tan 1.93 boyundaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Philip Billing ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha!
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05 Eylül 2024 20:26
Son güncelleme 05 Eylül 2024 20:27
Süper Lig için kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Mehmet Özcan'ın haberine göre; sarı kırmızılı takım, Bournemouth forması giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Philip Billing ile ilgileniyor.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Orta sahaya uzun bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği belirtildi.

TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR

Oyuncu ile ayrıca, Trabzonspor'un da ilgilendiği ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Danimarkalı oyuncunun İngiliz ekibindeki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Bournemout'ta 192 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha, 31 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. 

 
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