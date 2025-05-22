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Galatasaray'a Jelert için 8 milyon euro'luk müjde!

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Elias Jelert ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Menajerler, 21 yaşındaki futbolcu için 8 milyon euro'luk teklif getirebileceklerini Galatasaray'a iletti.

calendar 22 Mayıs 2025 12:01
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Jelert için 8 milyon euro'luk müjde!
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Galatasaray'da büyük beklentilerle gelen Elias Jelert, sezon sonuna doğru iyiden iyiye geri planda kaldı.

Danimarkalı futbolcu, TFF'nin yeni yabancı oyuncu kuralındaki yaş kriterine uyan tek isim.

Buna rağmen sakatlık korkusu ve İstanbul'a alışamaması nedeniyle kendisini gösteremediği düşünülüyor.

Geçen sezon Augsburg ve Championship'ten teklifler alan Jelert için menajerlerin "8 milyon euroluk teklifleri getirebiliriz" dediği öğrenildi.

Galatasaray'da bu sezon 33 maçta süre bulan Danimarkalı futbolcu, 1 gol attı.


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