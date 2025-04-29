Galatasaray'a İsviçre'den sürpriz orta saha!

Galatasaray, orta saha transferi için İsviçre'nin Yverdon takımında forma giyen Moussa Baradji'yi listesine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'a İsviçre'den sürpriz orta saha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2025 08:55
Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını da şekillendirmeye başladı.

Orta sahaya bir major, bir de minör takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

İSVİÇRE'DEN SÜRPRİZ İSİM

Galatasaray, İsviçre'nin Yverdon takımında forma giyen Fransız oyuncu Moussa Baradji'yi transfer listesine aldı.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Yverdon formasıyla çıktığı 24 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.



 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.