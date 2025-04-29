Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını da şekillendirmeye başladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Orta sahaya bir major, bir de minör takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
İSVİÇRE'DEN SÜRPRİZ İSİM
Galatasaray, İsviçre'nin Yverdon takımında forma giyen Fransız oyuncu Moussa Baradji'yi transfer listesine aldı.
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Yverdon formasıyla çıktığı 24 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.
Orta sahaya bir major, bir de minör takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
İSVİÇRE'DEN SÜRPRİZ İSİM
Galatasaray, İsviçre'nin Yverdon takımında forma giyen Fransız oyuncu Moussa Baradji'yi transfer listesine aldı.
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Yverdon formasıyla çıktığı 24 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.