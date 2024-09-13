Galatasaray'a 'hayır' dedi, kadro dışı kaldı!

Galatasaray Yönetimi, Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'nin transferini tamamlamak için İtalya'ya gitmişti. Sarı kırmızılı takım, transferi tamamlayamadı.
Galatasaray, 4 kez teklif yaptığı ancak bir türlü ikna edemediği Zalewski'den vazgeçti. Gazzetta'nın haberine göre; Roma, sarı kırmızılı takımın teklifini kabul etmeyen Polonyalı oyuncuyu kadro dışı bıraktı.
"SON TEKLİF DE REDDEDİLDİ"
Öte yandan Polonya basınından Meczyki'nin haberine göre ise Galatasaray ile Roma, Zalewski transferi için anlaşmaya vardı ancak sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zalewski, Galatasaray'ın son teklifini de kabul etmedi.
Zalewski, kışın istediği kulübe imza atmak istiyor.
ZALEWSKI'NİN VAZGEÇME SEBEBİ
Nicola Zalewski, 2 gün önce Galatasaray'ın teklifini kabul etmişti. Ancak Galatasaray, Roma'ya yapılan bonservisi artırmak için oyuncuya yapılan 2 milyon euro maaş + bonus teklifini düşürmesini istedi ve Zalewski, Galatasaray'ın teklifini reddetti.
ROMA'DAKİ SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicola Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
ROMA PERFORMANSI
2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.
Galatasaray, 4 kez teklif yaptığı ancak bir türlü ikna edemediği Zalewski'den vazgeçti. Gazzetta'nın haberine göre; Roma, sarı kırmızılı takımın teklifini kabul etmeyen Polonyalı oyuncuyu kadro dışı bıraktı.
"SON TEKLİF DE REDDEDİLDİ"
Öte yandan Polonya basınından Meczyki'nin haberine göre ise Galatasaray ile Roma, Zalewski transferi için anlaşmaya vardı ancak sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zalewski, Galatasaray'ın son teklifini de kabul etmedi.
Zalewski, kışın istediği kulübe imza atmak istiyor.
ZALEWSKI'NİN VAZGEÇME SEBEBİ
Nicola Zalewski, 2 gün önce Galatasaray'ın teklifini kabul etmişti. Ancak Galatasaray, Roma'ya yapılan bonservisi artırmak için oyuncuya yapılan 2 milyon euro maaş + bonus teklifini düşürmesini istedi ve Zalewski, Galatasaray'ın teklifini reddetti.
ROMA'DAKİ SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicola Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
ROMA PERFORMANSI
2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.