Galatasaray'a Firmino için 4 rakip!

Futbolda ara transfer dönemi sona ererken, Galatasaray'da gelecek planlamaları kapsamında sezon sonu için çalışmalar da devam ediyor.G.Saray'da sezon sonunda hücum hattı büyük oranda değişecekken, listedeki isimlerden biri de Liverpool ile sözleşmesi sona erecek Roberto Firmino'ydu. Brezilyalı yıldız sezon sonunda Merseyside ekibinden ayrılacak.Takvim'in haberine göre; Brezilyalı santrforun transferinde Cimbom'a 4 rakip çıktı. Galatasaray'ın transfer listesindeki 31 yaşındaki yıldız futbolcuyu MLS'ten ST Louis City'nin yanı sıra Chicago Fire, Charlotte FC ve LA Galaxy kulüpleri kadrosuna katmak için istiyor.2019 yılında 90 milyon euro değer biçilen ve şu anki piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Firmino, Liverpool'da bu sezon 28 karşılaşmada oynadı. Yıldız oyuncu bu maçlarda 10 gol 5 asistle oynadı.4 yıl Hoffenheim forması giydikten sonra 2015 yazında 41 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olan Firmino, 8 senedir İngiliz devinde büyük başarılar yaşadı.Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve Premier Lig de dahil birçok kupa kaldıran Brezilyalı yıldız, 55 kez de ülkesinin formasını terletti.