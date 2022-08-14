Galatasaray'a Everton'dan transfer

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Everton forması giyen Mason Holgate için navız yokladı.Sarı kırmızılılar, İngiliz stoperi kadrosuna katmak için tüm şartları zorlama kararı aldı.Everton'da düzenli olarak forma giyen 25 yaşındaki savunmacının transferi zor gibi gözükse de Galatasaray'ın, Everton'a yüksek bir bonservis teklifinde bulunacağı aktarıldı. Bu rakamın da yaklaşık 8-9 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi.1.87 boyundaki defansın da Türkiye'ye gelmeye henüz sıcak bakmadığı ancak ikna edilebileceği iddia edildi. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Holgate, bu sezon 2 maça çıktı.Yıldız oyuncu geçen sezon ise 29 karşılaşmada görev aldı. Holgate, 29 maçta 3 gol attı. Ayrıca 1 de asist yaptı. Holgate'in Everton ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Holgate, İngiltere U21 takımında da 6 müsabakada boy gösterdi. Yıldız stoper kariyerinde, Everton'ın yanı sıra West Brom ve Barnsley gibi ekiplerde de ter dökmüştü.