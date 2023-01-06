Galatasaray'a derbi öncesi müjdeli haber!

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi iyi haber... Anneannesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesi Uruguay'a giden Lucas Torreira, Ankaragücü'yle oynanan mücadelede forma giyememişti. Yıldız oyuncunun pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği merak ediliyordu.
Tecrübeli futbolcu derbiyi de düşünerek büyük bir özveride bulundu ve akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Torreira'nın bu akşam (Cuma günü) yapılacak idmana katılması ve dev derbide teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde görev alması bekleniyor.
Tecrübeli futbolcu derbiyi de düşünerek büyük bir özveride bulundu ve akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Torreira'nın bu akşam (Cuma günü) yapılacak idmana katılması ve dev derbide teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde görev alması bekleniyor.
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